Pořadatelé tradičního přespolního běhu areálem zdraví v Cháborách letos připravují už jeho 43. ročník. Uskuteční se v neděli 9. června 2024. Závod O putovní pohár SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chábory je součástí 36. ročníku Velké ceny východních Čech v bězích a finančně jej podpořil Královéhradecký kraj v rámci projektu „K přírodě a zdraví“.

Z tradičního přespolního běhu areálem zdraví v Cháborách u Dobrušky. | Foto: Pavel Štěpán

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a vlastní náklady. Startovné činí 50 Kč. Běží se na okruhu dlouhém 3330 m. Trať vede po polních a lesních cestách zpevněných živicí. Diplomy a věcné ceny budou připraveny pro všechny účastníky, navíc se uskuteční tombola slosováním všech vydaných startovních čísel. Absolutní vítěz hlavního závodu mužů na 10 kilometrů získá pro následující rok putovní pohár.

Program závodu: Kdy a kde: Neděle 9. června 2024, Areál zdraví Chábory u Dobrušky

8.00 - 9.30 prezence běžců 10.00 start kategorií hlavního závodu na 10 kilometrů

10.05 start ostatních kategorií na trati 3330 metrů

11.25 vyhlášení výsledků a předání cen.

Trať na 10 km je vypsána pro 6 věkových kategorií mužů „A“ do 34 let, ale i „F“ nad 75 let; trať 3300 metrů se poběží ve 4 kategoriích žen „G“ do 34 let, ale i „I“ nad 55 let a chystá se také náborový závod Buď fit! pro všechny od 4 do 90 let věku (o putovní pohár SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chábory).

Závod je součástí 36. ročníku Velké ceny východních Čech v bězích. Pořádán je za finanční podpory Královéhradeckého kraje v rámci projektu K přírodě a zdraví XXVII. Jedná se o volný celorepublikový závod s možnou mezinárodní účastí. Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. Startovné 50 korun se platí při prezentaci.

Pořadatelem je SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Chábory. Přihlášky posílejte pokud možno předem (není podmínkou) do 8. 6. 2024 do 20.00 na e-mail: beh.chabory@seznam.cz nebo tel. 604 236 293. V přihlášce uveďte Jméno, příjmení, rok narození, klub, trať.