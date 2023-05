Sice jsme ještě neodložili zimní oblečení, poněvadž hlavně po ránu zalézá chlad za nehty, ovšem jaro je tady a s ním razantní nástup vegetačního období. Každý, kdo má někde alespoň kousek obhospodařované půdy, moc dobře ví, kolik práce na něj právě teď čeká. A nechat ji čekat se nevyplácí, což dobře víme i u nás v Centru Orion.

S velkou vděčností jsme 26. dubna proto v rámci tzv. Dobrovolnického dne – jako už po několik minulých let - přivítali pomoc zaměstnanců společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions CZ z Rychnova. A nutno říct, že odvedli pořádný kus práce! Jenom těch koleček s plevelem, co se odvezlo, to bychom se ani nedopočítali…

Společně se zaměstnanci a klienty Orionu strávili naši partneři krásný den v naší zahradě, kterou již zanedlouho čeká přebudování na skutečnou oázu zeleně a pohody. Kromě dobrého pocitu a výborné svačiny, na jejíž přípravě se podíleli i klienti, potěšila dobrovolníky i krátká exkurze v Centru Orion, kde si mohli prohlédnout jeho moderní vybavení včetně několika speciálních zařízení, na jejichž financování se v minulosti společnost ASSA ABLOY také podílela např. v rámci předvánoční akce Pečení pro Orion!

Centrum Orion pečuje o osoby s postižením, které s největší pravděpodobností nebudou moci nikdy pracovat tak, jako my zdraví. Přesto jsou všichni velmi šikovní, a proto se snažíme umožnit jim vyzkoušet si co nejvíce z toho, čemu by se v budoucnu mohli věnovat. Péče o zahradu je jedním z prostředků, jak trénovat jemnou i hrubou motoriku, jak se učit vzájemné komunikaci a spolupráci… Klienti jsou součástí celého procesu – od výběru rostlin až po zpracování sklizně. Navíc, mnoho našich klientů je z vesnic, práce na zahradě jsou jim blízké, a tak se u nás učí to, co pak mohou uplatnit i doma.

Komunitní zahrada Centra Orion je zaměřena hlavně na pěstování bylinek – jsou nejméně náročné na péči a zároveň široce využitelné. Zahrada má pro nás ještě jeden velmi významný rozměr – můžeme jejím prostřednictvím ukázat, že i lidé s postižením mohou jako rovnocenní partneři dělat věci, které mají smysl, o jejichž výsledek někdo stojí a má z něj užitek.

Děkujeme společnosti ASSA ABLOY Opening Solutions CZ za všestrannou podporu, která pro nás má veliký význam a moc jí vážíme. Těšíme se už teď na další společné projekty!

Jiří Raichl