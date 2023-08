Po úspěšném jarním kurzu trénování paměti, který pro vás spolek Doteky naděje, z. s. a Městská organizace seniorů Dobruška připravili, pro vás máme nabídku kurzu podzimního.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com

Čeká na vás osm hodinových setkání s lektorkou Míšou Rožkovou, se kterou si užijete nejen procvičování vaší paměti, ale i legrace a domácí úkoly.

Setkávat se budeme ve Rýdlově vile (Novoměstská 187 Dobruška), vždy od 16.00 a druhá parta od 17.15 hodin.

FOTO: Na Velký indiánský den na Vochtánce dorazil i generál Custer s kavalerií

Naší paměť bereme jako samozřejmost a teprve, když občas na něco zapomeneme, uvědomíme si, jakou důležitou součástí našich životů je a že by stálo za to i o ni trochu začít pečovat. Pokud se rozhodnete využít naše nejnovější pozvání ozvěte se nejpozději do 30. 8. 2023 na níže uvedené kontakty. Každá skupina může mít nejvíce 15 účastníků a tak neváhejte se svým přihlášením.

Cena za celý kurz bude okolo pětiset korun a bude zahrnovat všechna posezení včetně tisku veškerého potřebného materiálu a občerstvení. Termíny jednotlivých setkání jsou: středy 6. a 20. 9. 2023, pondělí 2. a středa 18. 10. 2023, středy 1., 15. a 29. 11. 2023 a středa 13. 12. 2023, kdy půjde o závěr kurzu s vánočním překvapením.

Kontakty pro vaše dotazy a přihlášky jsou:

e-mail renata.dobruska@seznam.cz, doteky-nadeje@seznam.cz, mobil 732 262 600, tel. 494 622 953