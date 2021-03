Říká se, že v těžkých chvílích člověk hledá světýlko na konci tunelu, ale říká se i, že žádná tma není tak černá, když na ni není člověk sám. I když musíme zvládat tuhle temnější, podivnou dobu, přesto nám na každý náš den svítí ty, tak důležité jiskřičky lásky těch, které jsou nejbližší našemu srdci, opravdového přátelství, ale i laskavosti.

Taková jiskřička laskavosti se rozzářila i nám, a to ve středu 10. března 2021, když odpoledne zazvonil telefon, a my jsme slyšeli příjemný hlas Simony Dolkové, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Dobrušce, která pro nás měla nabídku pomoci pro nejen naše členy a my jsme za ni moc vděčni.

Podařilo se jim sehnat ovoce, sýry a další potřebné věci, které chtěli rozdat členům naší Městské organizace seniorů v Dobrušce a členům spolku Doteky naděje. A protože si vzpomněli i na nás, hned ve čtvrtek jsme si jeli vyzvednout část tohoto daru, který nám předala Kristýna Hanzlíčková z téhož odboru, a my jsme ještě odpoledne vše poctivě rozdělili do sáčků a rozvezli těm, kteří pomoc potřebují a tím jim vykouzlili úsměv na tváři. Tyto dárky, které nám byly předány, jsme rozváželi ještě v pátek dopoledne. I nám se touto pomocí rozsvítily jiskřičky radosti, které budou zářit ještě spoustu dní.

Na samotný konec našeho dnešního psaní bychom i vám všem rádi popřáli, do této doby to nejdůležitější, a to pevné zdraví a spoustu plamínků lásky, radosti a té tak důležité laskavosti. Právě tyto plamínky nedovolí, aby byl náš život smutný.



Petr Tojnar a Renata s psími kluky Xantema Nikem.