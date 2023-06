V sobotu 13. května 2023 se ve sportovním areálu rokytnické základní školy uskutečnil ojedinělý mezinárodní česko-polský projekt „Soupeření mladých hasičů bez hranic“. Jednalo se o nevídanou akci v regionu Orlických hor i širokého okolí, která si klade za cíl znovu nalákat mládež k požárnímu sportu po covidovém útlumu.

Mezinárodní česko-polský projekt Soupeření mladých hasičů bez hranic v Rokytnici v Orlických horách. | Foto: Pavel Kubinec, Luděk Kánský a členové SDH

Účelem akce také bylo vytvořit prostor pro předávání zkušeností trenérů a pro navazování nových kontaktů mezi sbory z české a polské strany hranice. I nadále je totiž ve společnosti vnímán značný nedostatek pohybu, zejména pak u mladé generace, což právě způsobila dvouletá covidová pandemie, která v nedávné minulosti blokovala i pořádání soutěží v hasičském sportu.

Zdroj: Pavel Kubinec, Luděk Kánský a členové SDH

Nosnou částí projektu byl závod jednotlivců v běhu na 60 m překážek aneb Rokytnická šedesátka. Souběžně s ní mezi sebou mladí hasiči zápolili i v rámci celých družstev v Rokytnické štafetě dvojic, která si kladla za cíl smysluplně vyplnit volný čas zúčastněných sborů. Akci pod patronací Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice v Orlických horách celý den doprovázelo celkově slunečné počasí, i když občas bylo lehce pod mrakem. Na tartanu i mimo něj panovala po celou dobu akce skvělá soutěžní nálada.

Po úvodní prezenci účastníků byl projekt zahájen slavnostním nástupem, kde promluvili za OSH starosta Jiří Řeháček, za město Rokytnice starosta Luboš Michalec a za pořádající sbor celou akci uvedl komentátor dne Petr Buchal. První výstřel ze startovací pistole přivedl na tartanovou dráhu soutěžící kategorie přípravka (věk do 6 let), po nich následovaly kategorie mladších dívek a chlapců. V okamžik prvního výstřelu na tartanu se i na dráze štafety dvojic začalo bojovat o pozice.

Polední pauza byla využita nejen k doplnění energie pro více než dvě desítky rozhodčích, ale především k prezentaci česko-polské součinnosti hasičů u zásahu při dopravní nehodě dvou osobních vozidel na česko-polské hranici, ke které se sjeli hasiči z OSP Wilkanów a JSDH Rokytnice. Diváci tak mohli zhlédnout efektní příjezd hasičských vozidel a následně koordinovaný postup při vyprošťování zraněných osob hydraulickou technikou a jejich následné ošetřování, to vše za doprovodu odborného komentáře jak v českém, tak i v polském jazyce.

Během pauzy došlo i na vyhlášení první části v jednotlivcích. V kategorii přípravka chlapci se na bednu vítězů od nejnižšího stupínku postavili Ondřej Moravec z Ohnišova, Tobiáš Plesl z Javornice a na stupínek nejvyšší Lucas Beneš z Kunvaldu. U přípravky dívek se nejlépe umístila Ilona Moravcová z Ohnišova, za ní Klaudie Weiglová z Kunvaldu a Eliška Kloučková z Olešnice v Orlických horách. V kategorii mladší chlapci vyhrál zlatou medaili Ondřej Slavický z Ostravy Heřmanic, za ním se umístil Václav Konečný z Výravy a Jonáš Kuchta z Rokytnice v Orlických horách. U mladších dívek bodovaly závodnice pořadatelského sboru z Rokytnice, kdy se na stupínku nejvyšším umístila Bára Kuchtová, následována Veronikou Buchalovou. Třetí místo brala Ema Žmolíková z Ostravy Heřmanic.

Po vyhodnocení uvedených kategorií se do boje pustily starší dívky a po následné přestavbě trati i starší chlapci. Během toho i nadále probíhalo soupeření ve štafetě dvojic, kde bojovala 5členná družstva v kategoriích přípravka, mladší a starší. Celý sportovní den měli účastníci projektu navíc možnost využít nesoutěžní čas k návštěvě stánku Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, kde si mohli vyzkoušet základy první pomoci. K prohlídce a usednutí za volant byla i hasičská zásahová technika OSP Wilkanów a JSDH Rokytnice. Dopoledne byla přítomna i rokytnická hlídka Policie ČR, a tak děti mohly usednout za volant policejního vozu, vyzkoušet pouta či se lehce bouchnout pendrekem. Volný čas tak mohli všichni zúčastnění efektivně využít.

Komplet odběháno bylo v pozdní odpoledne a na řadu přišlo závěrečné vyhodnocení. Nejprve došlo na soutěž družstev. V kategorii přípravka se vítězem stalo družstvo z domácí Rokytnice a za ním Kunvald. V kategorii mladších válela opět Rokytnice, která obsadila I. i III. místo a zbývající II. pak Černíkovice. V kategorii starších si na bednu vzestupně stoupla Ostrava Heřmanice, Lukavice a nejvýše Černíkovice. Následovalo vyhodnocení jednotlivců kategorie starší chlapci. Zde si na nejvyšší stupeň vítězů stoupl Hejcman Pavel z Libřic, následován Matyášem Bortlíkem z Výravy a Danielem Klapalem z Lukavice. U starších dívek nejlepšího času dosáhla Johanka Žmolíková následována týmovou parťačkou Terezou Jakobovskou z Ostravy Heřmanice, třetí místo brala Amálie Brožová z Dubence.

Po vyhodnocení závodů přišli na řadu i vedoucí. Ti se mohli zúčastnit workshopu českých a polských vedoucích, zaměřeného na výměnu zkušeností a na debatu nad dalšími česko-polskými projekty, což probíhalo i celý den v každé možné volné chvíli. Následným rozloučením s účastníky byl celý projekt „Soupeření mladých hasičů bez hranic“ ukončen

Partnerem celého projektu na polské straně byla Gmina Międzylesie a celkem se ho zúčastnilo 405 účastníků (soutěžící i nesoutěžící mladí hasiči, instruktoři, vedoucí, trenéři, řidiči, rozhodčí, doprovodný program a organizační tým). 209 mladých hasičů jednotlivců do 15 let soutěžilo v Rokytnické šedesátce, celkem 31 pětičlenných družstev se zapojilo do Rokytnické štafety dvojic. Do Rokytnice přijelo celkem 28 českých sborů dobrovolných hasičů i z nejvzdálenějších koutů ČR – Bystré v Orlických horách, Častolovice, Černíkovice, Deštné v Orlických horách, Doudleby nad Orlicí, Dubenec, Houdkovice, Javornice-Obec, Křovice, Kunvald, Kvasiny, Libřice, Líšnice, Lukavice, Ohnišov, Olešnice v Orlických horách, Osečnice, Ostrava Heřmanice, Peklo nad Zdobnicí, Potštejn, Provoz, Říčky-Orlické podhůří, Skuhrov nad Bělou, Slatina nad Zdobnicí, Třebešov, Val, Výrava, domácí Rokytnice v Orlických horách a 5 polských sborů – Międzylesie, Goworów, Wilkanów, Lewin Klodzki a Szklarnia.

Soutěž jednotlivců Rokytnická šedesátka vznikla ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Rychnov nad Kněžnou, jelikož závod byl zároveň okresním kvalifikačním kolem na Mistrovství ČR. Nejvýše umístění závodníci rychnovského okresu v každé kategorii obdrželi od OSH pohár přeborníka okresu. Dva nejlépe umístění rychnovští závodníci v kategoriích mladší dívky/chlapci a starší dívky/chlapci se kvalifikovali na Mistrovství České republiky v běhu na 60 m překážek. A tak na nejvyšší soutěži ČR v Brně dne 23. září 2023 budou Rychnovsko reprezentovat dresy SDH Houdkovice, Černíkovice, Lukavice, Ohnišov a Rokytnice v Orlických horách.

Česko-polskému setkání v areálu základní školy předcházela několikaměsíční spolupráce s polskými sbory a především společné česko-polské tréninky. Na rokytnické hasičské sportoviště nejednou zavítali mladí hasiči z OSP Międzylesie, Goworów, Wilkanówa, ale i z SDH Olešnice v Orlických horách. Ti následně na své domácí půdě předávali znalosti a zkušenosti mladým hasičům z OSP Lewin Klodzki.

Projekt je spolufinancován z prostředků EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis. Kromě domácího SDH se akce uskutečnila za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Města Rokytnice v Orlických horách.

Jakub Zimmer

Vedoucí mládeže, kronikář

SDH Rokytnice v Orlických horách