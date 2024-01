Ondřej Brzobohatý & Ondřej Brousek svedou na I. nádvoří kolowratského zámku Souboj klavírů. Zveme vás na koncert dvou výjimečných klavíristů, hudebních skladatelů a celoživotních kamarádů v prostředí jednoho z nejkrásnější barokních areálů v Česku.

Plakát. | Foto: archiv pořadatele

Jak by zněla „Osudová“, kdyby byl Beethoven optimista? Proč pláčeme při banálním filmovém dialogu? Co je to „nevhodná“ hudba? Že se u klasické hudby nedá pořádně zasmát? Může mít „Souboj klavírů“ vítěze? Na tyto otázky vám stylově odpoví duo Brousek – Brzobohatý, které připravilo nezapomenutelný večer plný hudebních vtipů s dvěma klavíry.

Na I. nádvoří vyroste unikátní 360° podium, kde budou diváci sedět kolem dokola. Stanou se tak součástí jedinečného programu.

Koncert se uskuteční 29. června 2024 na I. nádvoří rychnovskéo zámku.

Součástí VIP vstupenek v hodnotě 1190 korun je i pozvání na společenský večer s drobným občerstvením, skleničkou vína a setkáním s oběma umělci a rodinou Kolowratových na terase zámku, které se uskuteční po skončení koncertu.

Při zakoupení VIP vstupenek vyplňte i své osobní údaje tak, abychom vám mohli zaslat osobní pozvání hraběte Jana Kolowrata Krakowského.

V případě nepříznivého počasí se koncert koná v zámecké jízdárně.

Pořadatelem koncertu je Zámek Rychnov nad Kněžnou.

Generálním partnerem je Dekom System s.r.o. oficiální dealer vozů Jaguar a Land Rover v České republice. Partnerem je společnost Petrof.

Koncert je součástí 29. ročníku festivalu Poláčkovo léto.