Výlet Klubu českých turistů Solnice do Suchého Dolu a Broumovských stěn ze začátku podzimu.Náš výlet začínal u Vimperka, kde jsme šli do kopců přes Svatou Maří na Mařský vrch se zvláštní kaplí, kombinovanou s rozhlednou. Pokračovali jsme do Lštění ke krásnému kostelíku sv. Vojtěcha. Ubytovali jsme se v bývalé škole v přírodě, dnes Apartmány Dobrá Voda u Záblatí. Další den jsme vyrazili do Hlásné Lhoty a pak k Křišťanovickému rybníku. V průběhu zájezdu jsme navštívili i Prachatice a Písek. Večery jsme trávili společným posezením s hudbou.