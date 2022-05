Slavík národních písní se vrací na scénu. Uzávěrka přihlášek je už 30. dubna

/FOTO/ Po dvou letech pauzy se opět letos koná soutěž ve zpěvu národních písní Hradecký slavík. Zúčastnit se může mládež a děti od šesti do pětadvaceti let, kteří budou zařazeni do osmi soutěžních kategorií.

Hradecký Slavík 2019. | Foto: archiv akce