Loňská sezona nám skončila sice dříve, ale i tak byla úspěšná.

V lednu se dokončila výstavba chaty v Deštném. Na realizaci projektu nového obslužného objektu lyžařských běžeckých tratí se finančně podílelo MŠMT v rámci investičního programu a spoluúčast byla pokryta z individuální dotace Královéhradeckého kraje. Nové moderní zázemí bude sloužit závodníkům a funkcionářům oddílu Wikov SKI Skuhrov nad Bělou, kteří zde mají svou základnu. Dále objekt bude tvořit zázemí pro pořádání sportovních akcí a závodů (krajské, celorepublikové, MČR, ČP a masové Orlický maraton) a dalších aktivit spojených s potřebami a úkoly oddílu.

Zdroj: archiv autora

Svěřenci našeho oddílu dosáhli i skvělých výsledků na lyžích:

Zuzana Holíková vybojovala 8. místo ve sprintu na Mistrovství světa do 23. let a 3. místo na MČR ve sprintu v NMNM. Marek Vašátko 5. místo MČR v juniorech v NMNM. Můžeme se pochlubit, že naše závodnice Zuzana Pekárková se nominovala na ZODM v Karlovarském kraji a obsadila v nabité konkurenci 5. a 6. místo. Mládí dosahuje velmi kvalitních výsledků na celorepublikové úrovni, jak na umístění na stupních vítězů tak hned pod nimi. Adéla Michlová 4. místo, Jan Vašátko 4. a 5. místo na ČP Vimperk. MČR Ve Vysokém nad Jizerou obsadila Zuzana Pekárková 2 x 7. místo a Jan Vašátko obsadil 3. a 4. místo. V krajském poháru se nejlépe umístili na 1. místě Tereza Michlová, Renata Skálová, Zuzana Pekárková, Jan Vašátko, na 2. místě Marek Beneš. Spoustu výkonů našich svěřenců bylo do celkového 6. místa.

A co nás čeká dál? Pravidelné tréninky, letní soustředění na horách i na řece a ke konci roku soustředění na prvním sněhu. Tak si přejme hodně zdraví a radost z pohybu.

Běžecké lyžování Wikov Ski, Skuhrov nad Bělou