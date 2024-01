Kombinace zasněženého zimního víkendu a příznivé předpovědi počasí jsou v posledních letech spolehlivým spouštěčem dopravní kalamity na Šerlichu. Situaci v sedle pod Masarykovou chatou ale komplikují nejen neukáznění řidiči parkující osobní auta na okraji vozovky. Jaký režim je tady nastaven pro vozidla, která nechtějí v místě parkovat, ale stačí jim jen zastavit, vyložit posádku a odjet pryč?

Znáte to odjinud jako parkoviště K+R. Užuž to vypadalo, že prostor pro tento typ zastavení vznikl při nedávné rekonstrukci silnice z Deštného na Šerlich na rozlehlé ploše odbočky k Masarykově chatě. Žádné dlouhé parkování a blokování průjezdu k chatě, jenom taková rychlá zastávka. Rozměrná trojúhelníková plocha byla na podzim nově vydlážděna. Opodál se nachází nově instalovaná značka autobusové zastávky.

Na podzim se mohlo zdát, že prostor využívaný dříve jako problematická parkovací plocha bude nově sloužit hromadné dopravě. Že tady bude možný výstup a nástup cestujících a že tady bude smyčka pro autobusy umožňující po průjezdu zastávkou návrat vozu zpátky i pokračování v původním směru jízdy. Dopravní značky teď v sobotu ale ilustrovaly jiný záměr příslušných organizátorů provozu. V místě odbočky je zakázáno odbočování ze silnice, v autobusové zastávce je zakázáno zastavení. Nad dodržováním těchto pravidel bděla hlídka policistů ve služebním voze.

Spousta lidí se chtěla o víkendu dostat na Šerlich do běžeckých stop. Parkoviště je notoricky plné, tudíž mnozí rozumně volili cestu autobusem. Tato volba se ale opět stává kamenem úrazu. Projíždějící naplněné autobusy zřejmě nesmějí odbočovat do zastávky na „trojúhelníku“, nebo si to jejich řidiči tváří v tvář nabroušené policejní hlídce nedovolí. Pak už nezbývá nic jiného, než zastavovat a vykládat pasažéry přímo na silnici v místě odbočky na parkoviště. Přímo u parkoviště je totiž taky modrá cedule autobusové zastávky.

Bohužel tady ale autobus zablokuje celý jízdní pruh, při troše smůly pak posádka autobusu zablokuje pruh druhý. Už menší chybou je současně zablokovaný průjezd k parkovišti. Než se autobus vyprázdní, než lyžaři vyloží svoje náčiní, odehrává se na Šerlichu improvizované dopravní divadlo. Z kabiny druhého policejního vozidla situaci v sobotu účinně sledovali další nasazení policisté.

Nešlo by zprovoznit na odbočce k Masarykově chatě režim pro obsluhu lokality hromadnou dopravou? Nešlo by organizačně vytvořit za současné stavební situace bezpečnější prostor pro zastavení zájezdových autobusů, taxikářů a provozovatelů mikrobusů? Mnozí nepotřebují v sedle velké parkoviště. Chtějí jen pár minut pro zastavení na výstup a nástup. Při splnění všech dopravních předpisů je to nyní možné nejblíže v Deštném u Orlice nebo na Bedřichovce.

