Hostem tohoto příjemného posezení byl i bývalý ředitel Vladimír Voborník, bez jehož úsilí, vytrvalosti, a hlavně pevné vůle by asi v areálu nová budova nestála. Pak už se pan senátor společně s ředitelem školy vydal na prohlídku budovy, která se stala další dominantou Dobrušky a její neodmyslitelnou součástí.

V první laboratoři ho zaujalo pětiosé CNC obráběcí centrum a vláknový laser, které škola využívá jako plnohodnotné nejmodernější učební pomůcky. Ve vedlejší laboratoři panu senátorovi zatančili roboti KUKA, kteří se ještě pochlubili tím, jak zvládají třídit krabičky s kapesníčky. Ve svařovně si nechal od Mariana Kubaly vysvětlit metody svařování, které se ve škole vyučují a budou vyučovat. V patře nové budovy si pak prohlédl moderní učebny s výpočetní technikou, učebnu robotiky s 3D tiskárnami a laboratoř metodologie a strojírenství.

V závěru prohlídky, když se senátor Jan Grulich loučil s ředitelem školy, připomenul, že je překvapený tím, co se dá za tři roky uskutečnit (14. února to byly právě tři roky, kdy byl položený základní kámen nové budovy). Pak už jenom dodal, že tato nová školní budova svým vybavením právem posouvá Střední školu – Podorlické vzdělávací centrum Dobruška do 21. století a mezi nejmodernější školy Královéhradeckého kraje… a že to určitě není jeho poslední návštěva v této škole.

Jana Melicharová, SŠ – PVC Dobruška