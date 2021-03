/FOTOGALERIE/ Sejdeme se u Svitav - tak se jmenuje společná akce seniorů z Královéhradeckého a Olomouckého kraje v době covidových omezení. Senioři z obou krajů se rozhodli navázat na několik společných setkání z minulých let a setkat se u Svitav. Samozřejmě nejde o setkání skutečné. Cílem je, aby každý nachodil do konce února 75 km, což je polovina trasy mezi oběma krajskými městy. Proto název Sejdeme se u Svitav.

Sejdeme se u Svitav. | Foto: Mirka Vohralíková, Milan Rychtrmoc

Účel je vytáhnout seniory z jejich vyhřátých domovů ven do přírody a chodit pro své zdraví. Náš Spolek Klub seniorů v Doudlebách n. O. v této nelehké době nouzového stavu rád přijal výzvu Spolku KS v Hradci Králové. Ze Spolku KS Doudleby n. O. se do akce přihlásilo 12 členů a už šlapou kilometry ke společnému cíli, i když virtuálnímu - do Svitav. Nejvíce kilometrů ze Spolku KS má za sebou k datu 18. 2. 2021 naše předsedkyně p. Florianová – 113 km, p. Frejvaldová 92 km, manželé Mergancovi 70 km, manželé Haškovy 69 km, manželé Pařízkovi 81 km, p. Forštová, Havlová a Řeháková 64 km, p. Mazurová 23 km. Akce nás nutí jít každý den na procházku, i do obchodu místo autem jdeme pěšky, abychom plnili kilometry. Moc se nám tento nápad líbí. Děkujeme p. Krausovi ze Spolku KS Hradec Králové, který akci pořádá a zveřejňuje na webu. Věříme, že až všichni virtuálně dojdeme do Svitav, dáme si každý doma voňavou kávu a budeme se těšit až skončí nouzový stav na opravdové setkání u Svitav, případně na další podobnou akci. Cílem není množství km, ale být v této nelehké době alespoň hodinku na čerstvém vzduchu.