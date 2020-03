/FOTO/ Mladí ze tří dětských domovů se v neděli 23. února sjeli do DDM Pelíšek ve Vrchlabí na setkání o bezpečném sexu, prevenci a ochraně před nechtěným těhotenstvím a nemocemi.

Jak na bezpečný sex, zjistili mladí z dětských domovů. | Foto: Renata Majvaldová

Tak, jako dospělí drží suchý únor, rozhodl se projekt Začni správně obecně prospěšné společnosti yourchance přijít s osvětovou akcí nazvanou Růžový únor. Jedná se o první ročník této aktivity, která se v únoru konala po celé republice. Děti nad patnáct let DD Dolní Lánov, DD Potštejn a DD Vrchlabí zdokonalily na akci své znalosti a přehled o tom, jak se zodpovědně chovat v sexuálním životě. Cílem akce bylo předcházet situacím, kdy děti mají děti. Program setkání probíhal formou hry založené na známé televizní hře Riskuj. Mlaďoši se rozlosovali do čtyř týmů a odpovídali na otázky v kategoriích od 1 000 až do 20 000. Každý zodpovězený dotaz pak lektorka Gíta Ruthová dovysvětlila a rozvedla. Účastníci se tak seznámili se základními fakty o lidské sexualitě, o důsledcích nezodpovědného chování a získali doporučení a informace, jak možným nepříjemnostem v budoucnu předcházet.