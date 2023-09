Několik stovek diváků využilo nádherného sobotního počasí a zavítalo do perfektně připraveného areálu Památníku Marie a Vojtěcha Sedláčkových.

Skupina historického šermu Foltest Kvasiny. | Foto: archiv Tomáše Krunčíka

Návštěvníci shlédli mnoho krásných vystoupení, užili si aktivní ukázky hasičů, šermířů či tvorbu motorovou pilou. Obrovský zájem pak byl přímo o komentované prohlídky otevřeného památníku, o vystavené kočáry, místní nálezy mincí a historických artefaktů či fotografie Javornice včera a dnes.

Desítky dětí pak doslova řádily v dětské zóně a na obrovském skákacím hradu. Poslední kapela dohrála krátce po půlnoci, ale i pak část diváků areál neopustila a společně s pořadateli se pustila do hodnocení celé akce. Je na místě poděkovat všem pořadatelům a spolkům, které se na organizaci Sedláčkovi Javornice podílely. Přípravy byly dlouhé, náročné, ale rozhodně to stálo za to!