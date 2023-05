V soutěži v Houdkovicích mladí dobrovolní hasiči z Rokytnice v Orlických horách skončili na prvním a čtvrtém místě. Druhý a zároveň poslední přípravný závod na Okresní kolo hry Plamen se v Houdkovicích uskutečnil v sobotu 6. května.

Druhý a zároveň poslední přípravný závod na Okresní kolo hry Plamen se uskutečnil v sobotu 6. května v Houdkovicích. | Foto: SDH Rokytnice v Orlických horách

Do Houdkovic vyrazila 26členná posádka v hasičských i soukromých vozech složená z rokytnických mladých hasičů – tento počet je již spíše na autobus.

Na místě, stejně jako během cesty, nás trápilo deštivé počasí, které se naštěstí před zahajovacím nástupem umoudřilo a po obědě už jsme se těšili ze slunečních paprsků. Z uvedeného počtu závodníků jsme sestavili družstvo Mladší, Starší, poloviční Přípravku (těch bylo 6 z požadovaných 9) a k tomu jsme jednu závodnici zapůjčili do družstva z Třebešova.

Mladí hasiči závodili v disciplínách štafeta CTIF a štafeta dvojic, vyjma Přípravky, která soutěžila pouze ve štafetě dvojic, jelikož na ni stačí pouze 5 závodníků. S Přípravkou jsme však nepřijeli vyhrát – již od začátku byla naše účast domluvena s pořadatelem „mimo soutěž“, aby si naši nejmenší Soptíci vyzkoušeli dvojice naostro z důvodu soutěžení na naší Rokytnické štafetě dvojic, která se uskuteční hned následující víkend.

Družstvo kategorie Starší bojovalo ze všech sil, nějaké chybky se našly, ale ty máme ještě čas vylepšit do okresního kola. Svým výkonem, po součtu umístění jednotlivých disciplín, skončili na děleném 3. a 4. místě s dalším družstvem. Po porovnání součtu časů jednotlivých disciplín byli naši závodníci o trošku pomalejší, a tak se museli spokojit s neoblíbenou bramborovou medailí a stupeň vítězů uvolnit pro hasiče z SDH Lukavice. Ale i 4. místo považujeme za nádherné umístění z 11 zúčastněných družstev.

Družstvo kategorie Mladší se potýkalo s pády při obíhání kužele na štafetě dvojic – ne, že bychom to neuměli, ale déšť s trávníkem udělal své a jednoduše to klouzalo. Navíc závodnice zapůjčená do Třebešova běžela i za nás, vše si tak odběhla vlastně dvakrát a nemohla do našeho pokusu vložit všechny své síly. Ačkoliv to vypadá, že se moc nedařilo, opak je pravdou. I přes tyto nepřízně osudu se rokytnické družstvo Mladší nekompromisně vyhouplo až na nejvyšší pomyslný stupínek vítězů a v Houdkovicích vybojovalo zlaté první místo ze 13 zúčastněných družstev – samozřejmě nechybělo ani předání poháru, cen a medailí.

Tato soutěž byla zároveň čtvrtým závodem zařazeným do Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou. Závodníci kategorie Mladší svým suverénním vítězstvím získali 10 bodů a nadále se tak drží na nádherném prvním místě. Mladí hasiči kategorie Starší získali 7 bodů a i s dvěma nebodovanými závody jsou průběžně na hezkém 8. místě z celého okresu.

Opravdu skvělé výsledky všech mladých hasičů – nesmíme však polevit, ale naopak do tréninku vložit ještě více síly, aby se na okresním kole zadařilo co možná nejlépe.

Družstvo kat. PŘÍPRAVKA: Tkáč Daniel, Víchová Josefína, Vávra Antonín, Kuchta Matěj, Holečková Thea a Švachová Antonie



Družstvo kat. MLADŠÍ: Michaličková Johana, Kuchtová Bára, Švachová Amálie, Jirátová Kamila, Felcmanová Lucie, Buchalová Veronika, Kuhnová Nicol, Hruška Nikolas a Kuchta Jonáš



Družstvo kat. STARŠÍ: Syrová Daniela, Klíchová Jitka, Koukolová Marie, Horáková Tina, Trnčák Nikolaj, Beňadik Dino, Frimlová Josefína, Uhrin Josef, Pavlík Šimon a Ksandrová Nicol

SDH Rokytnice v Orlických horách