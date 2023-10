Vážení, dovolujeme si Vás pozvat na výroční výstavu s programem pro rodiny s dětmi do Kulturního centra Schule v Šedivinách.

Pozvánka | Foto: Spolek Schule

Dne 28. října to bude přesně rok, co jsme otevřeli Schule, spousta práce a radosti je za námi. Přijďte nebo přijeďte to s námi oslavit, jak jinak než výstavou, přednáškou a koncertem. K tomu vás čeká čerstvá káva, čaj, pečivo a něco na zahřátí. Těšíme se na vás! 28. října od 15.00 do 20.00 ve staré německé škole v Šedivinách 67.

Bývalá škola v Šedivinách se mění v Mekku kultury, umění i vědění

Těšit se můžete na geologickou procházku – sraz je v 15.00 u kostela sv. Josefa v Šedivinách, na výstavu Kámen v okně Báry Mrázkové a Terezy Velíkové s koncertem Tomáše Hrubiše od 17.00 a Halloweenskou dílnu pro děti a posezení u ohně do pozdních večerních hodin.