Pan Jiří Kuřina, předseda oddílu dálkového a zimního plavání TJ Sokol Pražské Předměstí, měl kdysi velmi zajímavou přednášku pro seniory na téma otužování a plavání ve studené vodě.

Otužování v nafukovacím bazénu. | Foto: M. K.

Řekl mimo jiné, že začít s otužováním se dá v každém věku. Stačí od srpna vlézt každý den na pár minut do venkovního bazénu, do Labe či Orlice nebo do rybníka. Být hlavně důsledný a vydržet až do zimy. Moje manželka to v loňském roce zkusila na zahradě v malém nafukovacím bazénu, který jsme si pořídili kvůli vnoučatům. Od srpna každé ráno vstávala o půl hodiny dříve než já a do toho bazénu opravdu vlezla. Myslel jsem, že v září jí to přejde, ale opak byl pravdou. Jak plynuly týdny a měsíce, její touha po ranní koupeli ve stále chladnější a chladnější vodě rostla. V prosinci mi začala každý den hlásit, v jak studené vodě a jak dlouho vydržela. Dokonce tvrdila, že studená koupel ji správně „nakopne“ do nového dne a také některé bolesti již necítí, natož aby měla obvyklou podzimní rýmu.