/FOTO/ Rychnováci, minulý víkend se měl tradičně uskutečnit 4. ročník fb. skupiny Rychnováci, avšak kvůli události koronaviru (a s ním vše spojeného), která nás všechny zaskočila, jsme bohužel nemohli naplánovat letošní ročník. Rozhodli jsme se ho alespoň symbolicky oslavit se čtyřnohými kamarády tady kousek od Rychnova v Psím Domově Lukavice.

Psí domov chystá den otevřených dveří. | Foto: Lukáš Matoušek

Velké poděkování patří obchodu “U Azora“, který sídlí zde v Rychnově v areálu Stamontu, kde nám ochotně pomohli a společně jsme vymysleli, co nejlepšímu příteli člověka bude chutnat. Zjistili jsme, že tito chlupatí čtyřnozí kamarádi za jeden den společně spořádají klidně 40kg granulí… „WOW!!“ Můžeme si je i prý vypůjčit na menší procházku, a to každou sobotu od 10 do 12 hodin, při které nám rádi udělají společnost a my jim na oplátku dáme trochu možnosti rozhlédnout se po krajině. Během této chvíle si můžeme užít spousta zábavy, kterou si někteří páníčci, ačkoli by velmi rádi, bohužel nemohou z různých důvodů dovolit…