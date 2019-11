/FOTOGALERIE/ Světový den dárcovství a dobrých skutků Giving Tuesday připadne letos na 3. prosince - a vy jej můžete oslavit společně s námi. Přijďte si také pro dárek!

Za těmito dveřmi snad už za rok Snoezelen bude. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

Centrum Orion v Rychnově nad Kněžnou připravilo na celý týden od 2. do 6. prosince společně s jedenácti prodejnami jedinečný projekt Dárková šfateta, v rámci kterého se všichni obdarujeme vzájemně. V čem tento projekt spočívá? Přijďte nakoupit v týdnu od 2. do 6. prosince do některé z níže uvedených prodejen a za váš nákup nad 100, korun dostanete dárek od Centra Orion.