Rok Josefa Rohleny v Přepychách pokračuje dalšími akcemi. Jste zváni

Rok 2024 vyhlásili Obec Přepychy, ZŠ a MŠ Přepychy, Spolek Abakus Opočno, NATURA Hlinné a MGOH v Rychnově nad Kněžnou Rokem Josefa Rohleny. Ten má v letošním roce hned tři výročí – 150 let od narození, 80 let od úmrtí a 40 let od odhalení pamětní desky na jeho rodném domě v Přepychách. O tom jsme na stránkách Rychnovského deníku už psali.

Josef Rohlena | Foto: archiv Josefa Kučery

Do konce školního roku, tedy do konce června 2024, jsme společně připravili další akce. První bude už v pondělí 6. května v 9 hodin v areálu kapucínského kláštera v Opočně. Nazvali jsme ji „Zahrada a květena nejen v opočenském klášteře“. Po zahradě bude provázet a o kytičkách povídat botanik MGOH v Rychnově nad Kněžnou Jan Doležal společně se správcem kláštera Petrem Kubasou. Akce je změřena především pro děti z mateřských a základních škol, ale jsou vítáni i ostatní zájemci. Hned ve středu 8. května je pořádán v Přepychách již tradiční Výšlap na Osičinu, který začíná v 10 hodin před přepyšskou firmou TESON. Účastníci půjdou pěšky k rozhledně na Osičině a při návratu přes Dřízenské údolí se mohou nedaleko kaple zastavit u stánku, kde si budou moci ověřit v malém kvízu, jak znají květiny v našem okolí. Akce v rámci Roku Josefa Rohleny.Zdroj: archiv Josefa Kučery V sobotu 18. května budou další dvě akce opět v areálu kapucínského kláštera v Opočně. Dopoledne v 9 hodin začne beseda a workshop stavění příbytků pro hmyz tzv. Hmyzí hotýlky. Odpoledne v 16 hodin bude přednáška s promítáním barevných obrázků na téma Květena Dolního Poorličí, kterou přednese botanik MGOH Jan Doležal. Kdo dorazí, určitě nebude litovat. Po celou dobu akce si zde budete moci zakoupit přírodovědné a regionální publikace Vydavatelství SEN z Hlinného. Tou poslední akcí bude Výstavka živých rostlin našeho regionu, nasbíraných především v okolí Přepych, která se bude konat ve dnech 21. – 23. června v restauraci Katka v Přepychách. Kdo se bude chtít přidat, může nám ve čtvrtek 20. června do 15 hodin přinést nějaké nasbírané rostliny (mimo chráněných a těch pěstovaných v zahrádkách), které umístíme do výstavky. V pátek 21. června dopoledne to bude především pro děti z mateřských a základních škol. Odpoledne a další dva dny pak pro všechny zájemce. Otevřeno bude od 9 do 16 hodin. Tato výstavka bude doplněna velkoformátovými fotografiemi rostlin Josefa Kučery z Hlinného. I tady si budete moci ověřit v malém kvízu své znalosti květin a dřevin našeho okolí. Můžete si vybrat, které akce se zúčastníte. A nebo přijďte na všechny. Vstup je volný. Budeme se na vás těšit.