Dorota Šandorová, sedmatřicetiletá klientka jindřichohradeckého domova pro lidi s mentálním postižením, byla v ranních hodinách 7. ledna 2021 nalezena mrtvá. Během následného vyšetřování bylo zjištěno, že se pracovník noční směny pokoušel uklidnit její agresivní projevy - zalehl Dorotu na posteli, zkroutil jí ruce za záda a tlačil na hrudník. Žena upadla do bezvědomí a udusila se. Dne 6. ledna 2023 proběhlo pietní setkání Noc Důstojnosti k uctění Dorotiny památky. Tato akce odstartovala Rok důstojnosti, jehož smyslem je upozornit na nedostatky v systému péče a iniciovat cesty k nápravě.

K této kampani se připojilo i Centrum Orion v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, které chce svou činností prezentovat pozitivní příklad péče o zdravotně postižené lidi. Práce s touto skupinou osob – zejména v pobytových zařízeních - je psychicky velice náročná a nevděčná. Přináší sice také krásné a neopakovatelné okamžiky, ovšem převládá únavná, monotónní a emocionálně vysilující péče. A když se mezi klienty vyskytují i jedinci s vážnými poruchami chování přecházejícími až do nekontrolovatelné agrese, tak už to není jenom o únavě a monotónnosti. Tady nastupuje strach o vlastní zdraví a život, ale také o zdraví a život ostatních klientů.

Pracovníci si často nevědí rady. Jejich znalosti komplikované problematiky poruch chování jsou totiž v důsledku chatrné odborné průpravy jaksi nevyhovující… Stejně tak nevyhovující někdy bývá kapacitně nedostatečné obsazení směny, které absolutně neodpovídá profilu svěřené komunity.

Ovšem: co naplat, když chybí finanční prostředky? Jak známo, na lidech se šetří všude, sociální služby nevyjímaje. Jenomže: jak je potom možno poskytovat skutečně individuální péči? Společnost je vždy tak chudá, jak málo dokáže investovat do péče potřebným…

Demotivovaný pracovník postrádající podporu managementu se snadno ocitá na pokraji vyhoření. Nebo prostě vyhoří a funguje už pouze jako stroj… Nelze se potom divit, když občas dojde k tak smutné události, jakou je smrt Doroty Šandorové. A to k ní došlo na speciálním oddělení (domácnosti) určeném problematickým klientům! Právě tady by se s nimi mělo pracovat podle moderních poznatků o příčinách a eliminaci poruch chování. Jak tristní navíc musí být situace v zařízeních, kde nejsou pro specializovanou péči vybaveni vůbec?

Dnes už víme, že projevy chování mentálně postižených osob představují specifickou formu komunikace. Lidé jako Dorota nejsou zlí nebo svévolně agresivní, nýbrž reagují na nenasycené potřeby, na nepohodu, frustraci, nesplněné sliby, prostě na cokoli, co vnímají jako vážnou újmu. Jsou bezmocní, nemají nikde zastání či možnost zjednat nápravu. Neurobiologie jejich mozku neposkytuje jinou alternativu než upozornit na sebe takzvaně „náročným chováním“.

Toto volání o pomoc, navenek manifestované třeba agresí, neposlušností, sebepoškozováním či křikem, většinou vyjadřuje obyčejná lidská přání. Musí být správně dešifrováno a použito k práci s dotyčným klientem. Nedokážou-li pečovatelé rozpoznat, co postižený člověk potřebuje, a snaží se především zastavit jeho nevhodné projevy, frustrace narůstá, chování se zhoršuje a s ním i represivní odpověď okolí. Problémový klient se stává nežádoucím elementem komunity, napětí se stupňuje, až ve finále dojde k průšvihu. V krajním případě i k tragédii, jakou je Dorotina smrt.

S celou problematikou souvisí i psychiatrická péče, která v České republice nedisponuje specializací pro pacienty s mentálním postižením. A tak není divu, že jedinou léčbou bývá „vydatná medikace“. Netřeba zdůrazňovat, že předávkování antipsychotiky vede mj. k oslabení polykacího reflexu. Případy udušení jídlem sice nejsou časté, ale dochází k nim. Je to úplně stejně zbytečné zničení života, jako tomu bylo v případě Doroty Šandorové. Jenom ne až tak křiklavé…

Někdy na to snad zapomínáme, ale osoby s mentálním postižením mají stejná lidská práva jako kdokoli jiný. Jsou však limitované v možnostech, jak se domoci jejich dodržování. Zkusme si tedy představit jejich situaci – jak by nám bylo, kdyby nás někdo umístil někam, kde se nám nelíbí, kde to nemáme rádi, s lidmi, s nimiž být nechceme… Asi bychom taky udělali všechno pro to, aby se náš tristní osud změnil k lepšímu… Rozsáhlý a složitý komplex těchto aspektů přesahuje formát tohoto článku, který se snaží upozornit na palčivý problém – což je ostatně smyslem a posláním Roku důstojnosti.

Centrum Orion v Dlouhé Vsi chce svou účastí na této kampani demonstrovat snahu o skutečné zkvalitňování života klientů. Jednou z nových aktivit, jež k tomu vedou, je tzv. homesharing, moderní cesta, jak formou solidární pomoci odlehčit rodinám dětí s autismem, ale i s jiným mentálním, respektive kombinovaným postižením.

Tento projekt je otevřen úplně každému z nás. Máte-li chuť pomáhat a trochu volného času, který se rozhodnete věnovat potřebným, připojte se k nám. Vše potřebné včetně kontaktů naleznete na www.centrum-orion.cz nebo www.homesharing.cz. Předem děkujeme, budete-li o naší aktivitě informovat své přátelé a známé, které by mohl homecharing zaujmout. Pojďme společně naplnit myšlenky Roku důstojnosti…

(V příspěvku jsou použity informace z článku Petra Třešňáka Kdo zabil Dorotu Š. - Týdeník Respekt, 20. listopadu 2022)

Jiří Raichl