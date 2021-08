Ten letošní proběhl v termínu od 10. do 17. července v námi již léty prověřené destinaci – v areálu J. A. Komenského v Bělči nad Orlicí – v nově rekonstruované a plně bezbariérové budově uprostřed krásného prostředí, se vstřícným personálem a chutnou kuchyní. O rekondiční pobyt jsme zaznamenali letos rekordní zájem – účastnilo se ho 24 dětí i dospělých osob s postižením, kterým pomáhalo 15 asistentů a dobrovolníků.

Klienti i jejich vedoucí si užili sedm dní nabitých aktivitami – program byl opravdu pestrý, takže každý z účastníků si v něm mohl najít svoji oblíbenou činnost a také zažít opět něco nového. Tradiční byly vycházky po okolí, výtvarné aktivity, hraní her či opékání buřtů, nechyběl ani celodenní výlet na zámek do Hrádku u Nechanic nebo návštěva Zooparku ve Stěžerech. Nezapomenutelným zážitkem pro mnohé účastníky byl koncert hudební skupiny Song z Kostelce nad Orlicí – do zpěvu i tance se zapojili také klienti s asistenty.

Během pobytu nás poctili svojí návštěvou také zástupci Lesní správy v Rychnově nad Kněžnou, kteří všechny účastníky svým připraveným programem upoutali. Také sokolník pan Nejman se svými dravci zpestřil jeden den – a držet dravého ptáka na ruce byl pro mnohé klienty také z dalších skvělých zážitků.

Týden utekl jako voda a tak už můžeme jen konstatovat, že se pobyt opět velmi vyvedl. Poděkování za to patří všem klientům – účastníkům, kteří byli skvělí a moc si všechny aktivity užívali, velké díky patří Ivě a Míše, které pobyt vedly a také všem asistentům – bez jejichž pomoci by se osoby s postižením neobešly. Velmi děkujeme za finanční podporu společnosti ŠKODA AUTO a Nadačnímu Fondu Zeměkvět. Také díky nim mohl letošní rekondiční pobyt zpestřit alespoň na týden život 24 lidem s postižením, a zároveň pomohl 24 rodinám k tomu, aby si mohly odpočinout od náročné péče.

Za Centrum Orion Miroslava Červinková