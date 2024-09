Doufám, že by se těžko hledal někdo, koho nechává nezáviděníhodná situace všech povodněmi postižených lidí v klidu. A tak vás těmito řádky prosím o teď pro ně tu nejdůležitější pomoc a předem už posílám velké díky za ni!!

Od pondělí 16. 9. 2024 bude vždy od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin v Dobrušce na náměstí, v prostorech bývalé Komerční banky, sbírka, která bude odvážena do Potravinové banky v Hradci Králové a odtud rozvážena do potřebných míst.

Přinášet můžete balenou vodu a všechny další potraviny, které mají svůj obal.

Další pomoc, kdy budou potřeba např. pomůcky a čistící prostředky, začneme sbírat hned, jak je budou v postižených místech potřebovat.

Každého z vodou a silným větrem postižených míst určitě potěší upřímné vlídné slovo, na která tam teď není moc času, a tak, pokud napíšete pár milých slov např. na pohled z naší Dobrušky, bude vaše pomoc bohatší o jedno potěšení, které určitě zahřeje, třeba jen a chvíli jejich teď tak bolavé srdce.

Za spolek DOTEKY NADĚJE, z.s. vás o pomoc prosí a předem děkuje Renata (tel. 732 262 600).