V březnu se uskutečnilo projektové setkání Erasmus+ v polském Mysiadłu nacházejícím se nedaleko Varšavy. Setkání se zúčastnilo šest žáků a dva učitelé z naší školy.

Ze setkání v rámci programu Erasmus+ v Polsku. | Foto: archiv ZŠ TGM Borohrádek

Borohrádečtí žáci bydleli v rodinách nových polských kamarádů, se kterými vytvořili skvělou mezinárodní partu. Velmi rychle ztratili počáteční ostych a bez problémů spolu komunikovali anglicky.

Seznámili jsme se s polskou partnerskou školou – rozlehlou moderní budovou. Záviděli jsme prostorné chodby, prosklené prostory, a především obrovskou tělocvičnu. Ve škole je dostatek možností pro individuální práci – zaujalo nás, že i třída s patnácti žáky se při informatice dělila na dvě skupiny. Působí zde psychologové, speciální pedagogové, logoped či zdravotní sestra, individuální podporu poskytují ukrajinským žákům.

V pestrém programu nechyběl výlet do Varšavy. Zde se žáci nejprve rozdělili do dvou mezinárodně smíšených týmů a vyrazili na City Game. Cílem této hry bylo při vzájemné spolupráci a při komunikaci v angličtině zjistit zajímavé informace o polském hlavním městě i o slavných polských osobnostech. Odměnou za splnění úkolů byl nalezený “poklad“.

Následovala procházka po historickém centru Varšavy s průvodcem. V angličtině jsme si vyslechli zajímavosti o F. Chopinovi, M. Koperníkovi, viděli jsme sídla polských politických představitelů a prohlédli jsme si vstupní prostory luxusního hotelu Bristol. Zde se na stěně nacházejí „zlatá dveřní madla“ se jmény významných hostů, mezi kterými nechyběla britská královna Alžběta II., bývalý americký prezident Bill Clinton či zpěvák Michael Jackson.

Poznávání Varšavy pokračovalo cestou na PGE Narodowy, největší polský stadion s kapacitou až 58 580 diváků. Překvapila nás rozlehlost tohoto sportovního stánku, viděli jsme šatny fotbalistů (nechybělo fotografování s papírovým fotbalistou Robertem Lewandowskim), do našeho vlogu jsme natočili záběr z místa, kde se odehrávají tiskové konference. Stáli jsme v místě, odkud fotbalisté vybíhají na hřiště (některé hodně lákalo vyběhnout).

Při další cestě do Varšavy jsme navštívili Olympijské centrum, kde se nám věnovala polská olympionička Iwona Marcinkiewicz, bronzová medailistka z olympiády v roce 1996. Vyslechli jsme si, opět v angličtině, vzpomínky na sportovní kariéru a měli jsme možnost klást otázky o všem, co nás zajímalo. Vyzkoušeli jsme si také natahování luku – nebylo to nic jednoduchého.

Týmová spolupráce byla rovněž důležitá při únikové hře v Tepfactoru. Museli jsme se domluvit, spolupracovat i respektovat názor druhého.

Během týdenního programu jsme také stihli společné vaření. V mezinárodně složených skupinkách jsme připravovali bramboráky, palačinky, muffiny a ovocný salát. Odměnou nám bylo společné ochutnávání a stolování.

S chutí jsme také sportovali – hráli jsme běhací piškvorky, běhací soutěž na procvičování paměti, pickleball (raketou/pálkou odpalujete děrovaný plastový míček přes síť) i košíkovou. Polský učitel tělocviku se nám také věnoval při taneční lekci, společně jsme trénovali salsu.

O všech našich aktivitách čeští žáci informovali prostřednictvím vlogů na Facebooku školy, projektové setkání všichni hodnotili kladně.

Aneta Bahníková:

Jsem moc ráda, že jsem se mohla Erasmu zúčastnit, bylo to mnoho zkušeností, protrénovala jsem si pořádně angličtinu, mám mnoho zážitků, nové kamarády z Polska, naučila jsem se i nějaká polská slovíčka. Polská rodina se ke mně chovala, jako bych byla její vlastní. Tadeáš Machovič:

Projekt Erasmus je velmi skvělá věc, jsem rád, že jsem mohl poznat nové lidi, je to skvělé na procvičení angličtiny. Nejvíc se mi líbilo sportování v tělocvičně, ale všechny výlety byly skvělé. Užil jsem si výlet na stadion. Natálie Pírková:

Moc jsem si tento týden užila, mám spoustu skvělých zážitků a jsem šťastná, že jsem tam mohla být. Jan Keller:

Děkuji za nejlepší týden mého života. Nejradši bych se do Polska hned vrátil.

Našim polským partnerům jsme děkovali za skvělou organizaci a nabitý program. Výborně jsme si všichni rozuměli a moc se těšíme na květnové setkání v Borohrádku, kdy budeme moci polskou pohostinnost oplatit.

Již v dubnu také vyrazí další žáci a učitelé naší školy do Španělska. Získali jsme totiž akreditaci Erasmus+, díky které získáváme finance na pravidelné cestování do zahraničí. Zahraniční žáky a učitelé budeme samozřejmě také rádi hostit u nás. Akreditace je platná až do roku 2027.