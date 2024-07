Zdroj: archiv Tatra Trucks a.s.

Unikátní projekt automobilky Tatra Trucks, který je zaměřen na popularizaci technických oborů mezi studenty středních škol, má za sebou další bohaté období. Za poslední dva roky se do iniciativy Tatra do škol zapojilo dalších několik středních škol technického zaměření nejen z Česka, ale také ze Slovenska. V obou zemích bude projekt pokračovat i v novém školním roce.

V průběhu posledních dvou školních roků kompletovali nákladní automobily Tatra Phoenix v konfiguraci 4x4 a 6x6 studenti škol ze Zlínského, Jihomoravského, Moravskoslezského, Pardubického, Královéhradeckého, Plzeňského a Trenčínského kraje. Pro většinu škol šlo o již několikátou účast v projektu, některé školy ale v rámci projektu letos absolvovaly svoji premiéru. Důležitou roli v úspěšné realizaci projektu na vybraných středních školách opět sehrály krajské správy a údržby silnic, pro které jsou hotové Tatry určeny. Iniciativu Tatra do škol již tradičně podpořily i společnosti dealerské sítě automobilky Tatra Trucks a jednotlivé kraje v České republice a na Slovensku.

Projekt Tatra do škol probíhal v aktuálním školním roce i v Královéhradeckém kraji. Účastnila se ho Střední škola technická a řemeslná z Nového Bydžova, která se už v minulosti do projektu zapojila a vůz Tatra Phoenix sestavený žáky z této školy již více než dva roky slouží Údržbě silnic (ÚS) Královéhradeckého kraje, konkrétně na Trutnovsku. Letos zkompletovaná Tatra Phoenix v konfiguraci 4x4 prošla finální diagnostikou a byla slavnostně předána do užívání ÚS Královéhradeckého kraje 17. dubna 2024. Silničáři využívají Tatru Phoenix na Rychnovsku.