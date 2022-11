Projděte Salonem republiky. Uvidíte auto Start roku 1929 i repliku Bia Central

/FOTO/ Třetí část expozice ve třetím nadzemním podlaží Muzea východních Čech v Hradci Králové přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, a to od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století až do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních kontur.

Výstava K Salonu republiky. | Foto: MVČ HK

První část výstavního sálu expozice zahrnuje časové období od bourání pevnosti (konec 19. století) do rozkvětu města v meziválečném období. Symbolicky tvoří přechod od pevnosti k nové urbanistické výstavbě imitace Pražského mostu a tzv. Kotěrova kiosku. Tyto kulisy umožňují využití samoobslužných interaktivních panelů obsahujících stovky dobových fotografií. Velmi zajímavým prvkem této části expozice je projekce mapující správní a stavební vývoj Hradce Králové do roku 1945. Při přechodu do druhé části sálu se návštěvník ocitne na prvorepublikovém náměstí. Ústředním exponátem je automobil Start vyrobený v Hradci Králové v roce 1929. Třešničkou na dortu je replika Bia Central, v němž se návštěvník může usadit a vychutnat si vybrané úryvky dobových filmů. Ani v této části expozice nechybí zapojení interaktivních prvků. MVČ HK