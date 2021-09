S napětím jsme na interaktivních tabulích sledovali Adamův napínavý zápas, ve kterém opět dokázal zvítězit. Ta vítězná chvíle, předávání medailí, česká hymna. To pro nás byly nádherné, velmi emotivní chvíle…

Adam se tak mohl zúčastnil turnajů a do Tokia se opravdu kvalifikoval. Tím ale Adamův příběh rozhodně neskončil. V Tokiu Adam nejprve dokázal porazit všechny tři soupeře ve skupině, následovala výhra ve čtvrtfinále a postup do semifinále! I v něm Adam dokázal zvítězit! Finálový zápas přišel na řadu právě v první školní den.

Na jaře 2019 jsme se na naší škole seznámili s Adamovým příběhem a jeho snem o účasti na paralympiádě. Aby o svůj sen mohl vůbec bojovat, potřeboval získat chybějící finance na účast na zahraničních turnajích. Naše škola se snažila Adamovi ke splnění jeho snu pomoci. V rámci našeho projektu HeartHeroes jsme se snažili Adamův příběh zviditelnit, natočili jsme o něm video, uspořádali charitativní Běh pro Adama, žáci psali Adamovi dopisy, tvořili povzbuzující plakáty, v aule naší školy ho přivítali bouřlivým potleskem ve stoje. Do pomoci Adamovi se zapojila široká veřejnost a přispívala na Adamův transparentní účet.

První školní den byl pro žáky borohrádecké základní školy velmi emotivní. Krátce po osmé hodině ranní totiž nastoupil do finálového zápasu na Paralympijských hrách v Tokiu boccista Adam Peška, kterému ohromně fandili!

