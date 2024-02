Ani v roce 2024 nebudeme sedět doma, ale užijeme si spoustu nových zážitků při našem Putování za sluníčkem. Seznam všech míst, kam vás v letošním roce spolek Doteky naděje, z. s. a Městská organizace seniorů Dobruška pozvou se vždy včas dozvíte a my se těšíme na vás všechny, kteří se rozhodnete užít si v letošním roce společný čas s námi.

Hvězdárna v Úpici otevřela v pondělí 6. listopadu návštěvnické a odborné pozorovací centrum. | Video: Deník/Jan Braun

První pozvání vám ale prozradíme už teď a těšíme se na všechny naše společné bezva chvíle.

Ve čtvrtek 7. 3. 2024 vyjedeme na výlet do hvězdárny v Úpici. Odjezd z Dobrušky z parkoviště u kina je v 7.30 hodin a přistoupit můžete i v Náchodě v 8.00 hodin, a to v ulici Raisova na stanovišti pro dálkové autobusy.

V Úpici bude naši první zastávkou Dřevěnka. Tato stavba je z 15. století a vy si zde budete moci prohlédnout nejen výstavu kočárků, ale těšit se můžete i na velkou postní a Velikonoční výstavu. Vstupné pro seniory 65+ a držitele průkazu ZTP a ZTP/P je 30 korun, kdy průvodce má vstup zdarma. Pro dospělé je vstupné 40 korun.

V 11.00 hodin nás už budou čekat v hospůdce U Maršíků. K obědu pro nás připraví: hovězí vývar (35 korun), vepřové výpečky, dušené zelí a knedlík (130 korun), kuřecí směs s dušenou rýží (130 korun). Svůj výběr oběda a i informaci, zda si dáte polévku prosím napište, nebo nahlaste společně se svým přihlášením.

Naší třetí a zároveň poslední zastávkou tohoto dne bude hvězdárna, kde si užijete čas od 13 do 15 hodin. Tady na vás čeká spousta zážitků. Projdete si hmatovou stezkou, podíváte se na oblohu, ale venku pro vás bude připraven dalekohled, kterým si prohlédnete slunce.

To samozřejmě není celý program ve hvězdárně, co na všechny přihlášené čeká, ale vše prozrazovat nebudeme. Cena za vstupné pro seniory starší 65 let je 60 korun, stejně jako pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P.

Své přihlášky a dotazy pište, nebo volejte na kontakty, kde se dozvíte i další potřebné informace - e-mail: renata.dobruska@seznam.cz(mailto:renata.dobruska@seznam.cz), doteky-nadeje@seznam.cz(mailto:doteky-nadeje@seznam.cz), mobil: 732 262 600, tel.: 494 622 953

Jen dny s laskavostí a úsměvy vám přeje Renata se svými psími pomocníky a Petr Tojnar.