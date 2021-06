V Královéhradeckém kraji se koordinátorka Katka Hrnčířová stará zhruba o padesát mladých, ze kterých se už bezmála dvě desítky snaží stát na vlastních nohách. Pomáhá jim vést je v osamostatňování a řešit jejich aktuální životní komplikace, do kterých se po odchodu z dětského domova dostali. Často jim k nim dopomohla současná tvrdá doba a omezení v důsledku pandemie. Těmto mladým chybí zázemí a rady rodiny a blízkých, které po celém Česku nahrazuje projekt Začni správně společnosti yourchance o.p.s.

Především dvaha a zodpovědnost pomáhají Martině začít žít nový život. | Foto: Kateřina Hrnčířová

Nyní se koordinátorka Katka velmi intenzivně věnuje slečně Martině z Dětského domova Sedloňov, která se na odchod chystá již v červenci. „Moje životní situace je nyní taková, že se připravuji na odchod z dětského domova a mám z toho strach! Taky se mi rýsuje nový vztah a dokončuji školu. Na nový život se těším a pořád dokola si opakuji, že to bude dobré a že to všechno zvládnu. Po ukončení školy potřebuji také práci, kterou s pomocí Katky hledám. Jsem ráda, že mohu svoji současnou situaci řešit s Katkou a když tápu, mohu se na ni vždy obrátit. Moc mi pomáhá. Ze svojí původní rodiny jsem nějak v kontaktu jen s tetou a strejdou – to je moje biologická rodina. Fandí mi a přejí si, ať první měsíce venku z domova zvládnu,“ líčí svoji situaci Martina.