Pro tento ročník jsme připravili novinku – vstupenky si můžete kupovat i on-line na webových stránkách Kulturního centra (kc.tyniste.cz). Od 9. do 31. května máte možnost zajistit si v předprodeji cenově zvýhodněné vstupenky, a to dvoudenní i na jednotlivé dny. Ceny jsou na dnešní dobu opravdu „symbolické“, a to hlavně díky přízni Města Týniště nad Orlicí, Královéhradeckého kraje a mnoha sponzorů, na prvním místě generálního sponzora akce – Ingtop, s.r.o. a Ingtop Metal, s.r.o. Všem moc děkujeme.

A co jsme pro vás připravili? Dva večery plné dobré swingové hudby a pohody v příjemném prostředí, občerstvení (jídlo, nápoje – nealko i alko – kafe, víno z Moravy) a doufejme i hezké počasí. Největšími hvězdami festivalu jednoznačně budou Ondřej Gregor Brzobohatý s doprovodem saxofonisty Matouše Kobylky, legendární Ochestr Karla Vlacha a zcela jistě také hosté Mladého týnišťského big bandu – Ilona Csáková a Petr Bende. Kompletní program najdete na webových stránkách Kulturního centra – kc.tyniste.cz.

Těšíme se na vás.

Dana Dobešová