Čtvrtek 21. července Sousedské posezení: Opět v Rýdlově vile, v 16.00 hodin i s hostem, který vám ukáže, jak namíchat osvěžující letní nápoje.

Sezimovo Ústí: Relaxační pobyt do hotelu MAS od 26. do 31. července. Uvolnil se jeden dvoulůžkový pokoj, pokud se k nám chcete přidat, ozvěte se co nejdříve na tel. 732 262 600 nebo 494 622 953.

Středa 3. srpna Na slovíčko: Rýdlova vila v 9.30 hodin – ochutnáme netradiční limonády.

Úterý 16. srpna Lanškroun: Navštívíme řezbářskou dílnu, projdeme se okolo rybníku, zavítáme i do kostela, kde se dozvíme o jeho historii, a přijde mezi nás i jeden známý host. Oběd si dáme v restauraci Krčma, nebude chybět posezení v cukrárně.

Středa 25. srpna Bowling: Soutěžení s příjemným posezením si užijeme od 16.00 hodin.

Neděle 28. srpna Loučení s prázdninami: Za Kuželnou pro vás bude vše připraveno (pivo, chléb, hořčice) a vy si na 15.00 hodin přineste pouze špekáčky.

Renata Moravcová