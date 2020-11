Foto: Deník/archiv

Školy jsou zavřené. Nefungují zájmové kroužky ani akce pro děti. Rodičům tak vyvstal nečekaný problém: musí chodit do práce, ale zároveň se starat o děti. A to včetně učení. Rodiče, pošlete nám snímek vaše dítěte u psacího stolu a několik řádek, jak lehké/těžké je pro vás se s ním učit. Bojujete více s IT technikou nebo látkou samotnou? Bude dětem klasická školní výuka chybět? Příspěvek pošlete na email Pavla.Horynova@denik.cz, rádi ho uveřejníme v novinách i na webu.