DD Ústí nad Orlicí | Foto: Iva Janoušková

Vážení čtenáři, současná situace nám nedovoluje pořádat kulturní programy pro naše obyvatele, zakázané jsou i návštěvy. Pochmurného podzimu se však nebojíme. A to i díky společnosti Konzum, která nás opět vyzývá ke společnému úsměvu ve veřejné sbírce Společně za úsměv. I letos jsme se do této sbírky s chutí zapojili a rádi bychom díky Vaší podpoře zakoupili speciální polohovací vozík, který umožní pobyt venku i osobám např. po těžkých mozkových příhodách, pro které je sezení na běžném invalidním vozíku velmi obtížné, ne-li nemožné. Máte-li tedy chuť i v této nelehké době rozdávat úsměvy, navštivte, prosím, kteroukoli prodejnu Konzum a s nákupem u pokladny předložte kupón č. 29 s naším projektem, podpoříte tak opravdu dobrou věc. Moc Vám za to předem děkujeme, stejně tak společnosti Konzum, která se ani v covidové době nezdráhá opustit své zvyklosti a podporuje potřebné.