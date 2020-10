Dny tohoto zvláštního roku se již posunuly do druhé poloviny podzimního měsíce října a příroda už nějak pomalu utichá a připravuje se na zim ní mrazivé dny. Bohužel letos musel utichnout i náš každodenní život a věci, které se nám zdály docela obyčejné a většina z nás si ani neuvědomovala, jakou velkou sílu nám dávají do zvládnutí každého nového dne, nám jsou najednou odepřeny.

Renata Moravcová | Foto: Deník

Měníme naše dlouho plánované akce a setkání, abychom ochránili své zdraví, je pro nás nejlepší zůstávat doma a trpělivě čekat, až se vše začne vracet do normálních kolejí. Každému z nás se život změnil a i ten můj čtyřnohý průvodce mě nosí postroje a bílou hůl a chtěl by si už zase užívat dopoledne s dětmi, někde ve školách, nebo na jiných setkáních, ale i my jsme museli náš domluvený program zrušit, ale moc se těšíme, až s Xantem budeme zase ráno běžet na autobus a bude na nás čekat další cestování na bezva setkání s vámi.