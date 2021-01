Málokdo ví, že autorem její melodie byl Hašlerův blízký přítel Rychnovák Anatol Provazník.

Karel Hašler. | Foto: archiv Josefa Kráma



Je pravda, že slova k této slavné staropražské písničce Po starých zámeckých schodech si napsal roku 1910 sám Karel Hašler, jehož úmrtí jsme si připomněli 22. prosince, ale autorem její melodie byl jeho blízký přítel rychnovský rodák Anatol (psaný taky Antonín) Provazník (1887-1950). V té době (1907-1911) varhaník ve svatovítské katedrále. Vyjmenujme všecky a popořadě Provazníkovy melodie na Hašlerova slova: Nedorozumění (1907), Pan Johanes a panna Pavlínka (1907), Kde, prosím, jste tu smělost vzal (1907), A budu vzpomínat (1909), Po starých zámeckých schodech (1910), Raněným srdcím (1910) a Prolog kabaretní (1918). Byl synem rychnovského regenschoriho Aloise Provazníka, tady chodil do gymnázia, odtud přešel do Prahy studovat skladbu na varhanickou školu, pak do Berlína radiofonii a zpátky do Prahy. Tam působil v hudební sekci Radiojournalu, stál při zrodu Československého rozhlasu. Hašler (je na fotografii) byl v RK 1929 a 1934. A v Javornické ulici ukradl neznámý pachatel před časem pamětní desku Anatolu Provazníkovi.