„Pokud k nám do ambulance přichází pacient již s potížemi, jako je dušnost, kašel, vykašlávání krve, bolesti na hrudi nebo hubnutí při normálním stravování, a na rentgenu plic zjistíme, že příčinou těchto potíží je plicní nádor, pak je většinou nemoc ve stadiu, kdy jej nedokážeme vyléčit. Proto je nutné rizikové pacienty vyšetřit včas a zachytit nádor ve fázi, kdy jej vyléčit lze, tedy vyoperovat,“ říká MUDr. Zuzana Antušová z plicní ambulance Next Clinics v Hradci Králové. „Ve spolupráci s praktickými lékaři se proto snažíme co nejvíce pacientů z rizikové populace, tedy kuřáky a bývalé kuřáky, motivovat k preventivnímu plicnímu vyšetření, které má za cíl rakovinu diagnostikovat včas, a tím umožnit i její učinnou léčbu,“ vysvětluje. Samotná prohlídka je podle MUDr. Antušové naprosto bezbolestná – pacient absolvuje rentgen a spirometrické vyšetření, následně od lékaře dostane žádanku na nízkodávkové CT. Na to už musí dorazit na akreditované radiologické pracoviště ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. „Pokud vyšetření na CT nic neodhalí, naplánujeme další kontrolu za rok, případně pokud není průkazné, tak za tři až šest měsíců. V případě, že rakovinu vyšetření odhalí, předáváme pacienta do rukou onkologů k další léčbě,“ říká MUDr. Antušová.

Každý rok v Česku onemocní přibližně 6 500 lidí a asi 5 400 na karcinom plic zemře. „Rakovina plic je nemoc, která zabije drtivou většinu z těch, u nichž se objeví. Zákeřnost nemoci spočívá v jejím ‚tichém‘ postupu, nebolí a lidé s už jasnými příznaky k nám přicházejí pozdě. V 85 % případů již nelze nádor operativně odstranit. Osm z deseti nemocných tak umírá zbytečně,“ vysvětluje prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP.

Královéhradecký kraj je podle dat z roku 2018 co do výskytu rakoviny plic v ČR průměrný, proto odborníci vidí velký prostor pro zlepšení. „Cílem programu včasného záchytu je objevit nádor ve fázi, kdy je ještě operovatelný a můžeme jej zcela odstranit. Takových je v současnosti asi 15 %, doufáme však, že by se toto číslo díky programu mohlo zvednout až na 50 %,“ říká MUDr. Marcela Koudelková z Národního screeningového centra (NSC) ÚZIS ČR. To koordinuje celý program a spolupráci praktických lékařů, pneumologů a radiologů. „Zatím pozorujeme značnou ochotu pacientů zapojit se do programu. A i když přijdou z vyšetření s negativním výsledkem, snažíme se je odradit od dalšího kouření. To už je pro řadu z nich výrazně složitější,“ říká prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová, předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů ČPFS. Co přesně ty, kteří se zařadí do programu, čeká, ukazují plicní lékaři ve videu, které je na webu https://prevenceproplice.cz. Na něm jsou k dispozici veškeré informace o programu – jak pro pacienty, tak pro lékaře.

