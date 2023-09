Letošní léto zapomnělo skončit, a tak, nejen k naší velké spokojenosti, proběhlo Petrovické vinobraní za počasí, ve které jsme před rokem ani nedoufali. Bylo již desáté, což se nechce ani věřit. Tradičně šel dobový průvod z Petroviček vedený historickou skupinou Gral, která následně hrála zhruba hodinku i na podiu před obecním domkem, kde se akce tradičně koná. Tady byl průvod královské družiny uvítán, čímž oficiálně začala degustace a všeobecné veselí.

Z Petrovického vinobraní. | Foto: Pavel Blažek

Stánky byly vyzdobené vinnou révou. V naší domovině ji najdeme na různých místech. Automaticky se však k ní a slovu „víno“ pojí „Jižní Morava“. Neplánovaně se nám ji povedlo poskládat ze zástupců jejích oblastí.

Cimbálová muzika Pavla Varmuži, která nastoupila po Grálu a krásně vyhrávala až do večera, přijela ze Slovácka. Degustovaná vínka byla jak z Velkopavlovické oblasti, tak ze Znojemska. Do sklenek s logem akce je zájemcům nalévali vinaři z Čejče, majitelé vinotéky Vinosféra a restaurace KKrest z Hradce Králové. Velké oblibě se těší zákusky paní Volejníkové. Také letos byly k mání a opět se po nich jen zaprášilo. Podobně jako po chlebech se škvarkovou pomazánkou a dalších dobrotách.

Floriteam Doudleby nad Orlicí slavil 15 od založení skupiny

Ač byl den ve znamení letního počasí, do reality babího léta nás vrátil fakt, že se již v osm hodin setmělo. Prostranství Vinobraní bylo plné lidí a dobré nálady. Oblohu rozzářila barevná ohňostrojová show doprovázená hudbou. Akce spěla do finále. Na podiu se připravil poslední účinkující, cover-band Alda & Dendy.

Ještě než se přítomným rock zakousl do uší, využili jsme mikrofonů a pod vlivem úžasné atmosféry děkovali všem, kdož na naši akci přišli, všem, kdo přispěl sponzorsky nebo se podílel na její přípravě či zdárném průběhu. Velký dík patří Tomášovi Kindlovi, jenž nás spojil na pořádaných akcích, které mají úspěch a je radost je opakovat. Kdo by to byl řekl, letos to bylo podesáté…