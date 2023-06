Poslední květnová sobota byla ve znamení dalšího ročníku Petrovického folkování.

Z Petrovického folkování. | Foto: Pavel Blažek

Najít ten správný termín pro akci, kdy je počasí relativně stabilní a dá se aspoň předpokládat, že to určitě vyjde, je úkol nesnadný a pro našince nevděčný. Dvakrát vám do toho zasáhne vyšší moc covidová a máte pocit, že je snad lepší nic nedělat, jenže to vám zas nedá svědomí, když chystáte osmý ročník a těší se na ni organizátoři i diváci – štamgasti. Zvolili jsme po dlouhých debatách sobotu 27. května 2023. Snad nebudeme s mnoha akcemi v konfliktu… Od čtvrtka probíhaly intenzivní přípravy. Pro příchozí byl ke vstupenkám připravený malý dárek, v celofánu balené zdobené perníkové kytary s názvem akce.

Ve 13 hodin 15 minut výše zmíněné soboty se rozezněly zvučné akordy prvního účinkujícího. Zahájit akci neznamená hrát pro plně zaplněné hlediště. Skalní příznivci v něm seděli. Po těch letech už tváře začínáte poznávat. Ostřílená country rocková kapela Wild West má sice postavený zvuk na elektrických nástrojích, ale ze skladeb byl vliv country hudby krásně cítit.

Obnovený zámecký kopec v Náchodě se zazelenal. Nabízí odpočinek i krásné výhledy

Následovalo vystoupení skupiny Devítka. Melodické a mnohdy romantickým textem opatřené texty byly návratem k folku, což vydrželo do konce festivalu.

Malou změnou v programu bylo vystoupení pardubické skupiny Marien již jako třetího účinkujícího, aby se mohli přesunout na místo dalšího hraní.

Zpěvačku Alishi jsme objevili náhodou na jiném festivalu. Její hlas podbarvený melodickými akordy kytary nás přesvědčily, že toto se bude líbit i u nás a bylo tomu tak. Cestu z jižní Moravy k nám nepodnikla zbytečně.

Z Plzně k nám dorazil Michal Tučný revival Band. Od prvních akordů bylo jasné, že se něco stalo s časem. Jak se přidal zpěvák, nebylo pochyb, že nás Michal buď neopustil nebo se reinkarnoval. Vzezření, postava, hlas i pohyby těla patřily osobě, která již 28 let není mezi námi. Zazněly skladby z repertoáru Zelenáčů, Fešáků i Tučňáků.

Svátek swingové hudby v Týništi zpestří Chantal Poullain a Václav Noid Bárta

Dou NaBoso patří ke stálicím v programu. Aneta Vavříková sice obměnila složení tria, ale ke změně zvuku nedošlo. Opět bylo vystoupení přívalem spousty energie, tak jak jsme zvyklí.

Po strhujícím vystoupení přišel poslední z účinkujících, Vojta Nedvěd, syn Františka Nedvěda. Mimo vlastních písniček zahrál písničky bratrů Nedvědů, které patří do zlatého fondu folkové tvorby pro jejich chytlavost a jednoduchost.

Krátce před desátou hodinou večerní dozněly poslední tóny přídavku a lidé se dali na cestu domů nebo na posezení s kytarou, které tradičně navazuje.

Do Petrovic se nejezdí jen na muziku, ale také na dobré jídlo a pití. Ne jinak tomu bylo i letos. K dispozici byla kýta, teplá i studená kuchyně, alko i nealko nápoje, káva a k ní skvostné zákusky.

FOTO: Soupeření bez hranic. V Rokytnici soutěžili mladí hasiči z Česka a Polska

Změnou v letošní dramaturgii bylo zařazení soutěží pro diváky. Ve hře byly keramické hrnečky s motivem festivalu – kytary, bílého kvítku a lístku. Autorkou je výtvarnice paní Jarkovská, která pro nás připravila již pátou variantu sošky. Základ je stále stejný, kmen s torzem kytary, který je pokaždé dozdoben jiným dekorem. Květinky, pentle, ptáčci…, no a letos došlo na motýly.

Další změnou byla tvář moderátora, respektive moderátorky. Z divačky se stala osoba provázející programem. Nutno podotknout, že nešlo o nikoho nezkušeného. Vendy tuto roli zná z festivalu na Lichnici a má dobré povědomí o vystupujících.

Ani letos by nebylo možné akci zorganizovat, pokud by nás nepodpořili sponzoři, hlavně město Týniště nad Orlicí, kterým tímto děkujeme jakož i všem, kteří se nezištně na přípravě a zdárném průběhu podíleli. Zvláštní dík pak patří Tomášovi Kindlovi, který je hlavou organizace akce. Je radost číst na sociálních sítích pozitivní ohlasy v unavené a nejistotami zmítané době.