Mnoho řidičů se vydává na cesty i se svými pejsky. Ať už jde o víkendový výlet za příbuznými, rodinnou dovolenou nebo služební cestu, vždy je nutné zvíře v autě správně zabezpečit. Pes na volno může zapříčinit v lepším případě pokutu, v horším i dopravní nehodu. Na co si dát pozor a jaké auto na cestování se psem zvolit?

Ilustrační fotografie. | Foto: Městská policie Hradec Králové

Mnoho lidí si na cesty na dovolenou nebo do zahraničí auto půjčuje – jedním z hlavních důvodů je nedostatek zavazadlového prostoru ve vlastním autě. Pes požadavky na prostor ještě navyšuje a stejně jako zavazadla je třeba ho „uložit“ především bezpečně. Na to je nutné myslet už při výběru auta. „Zákazníkům, kteří se chystají na cestu se čtyřnohým mazlíčkem a váhají, jaký typ auta zvolit, doporučujeme sáhnout po vozu typu kombi, kde se do zavazadlového prostoru bez problémů vejde i větší plemeno,“ radí Radim Šimek ze společnosti HoppyGo. Nesprávně zajištěný pes v autě může při silniční kontrole vyjít poměrně draho.