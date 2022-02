Pelíšky Mladých herců: Příběh o Vánocích, pohřbech, svatbách a jedné okupaci

Může jít Jindra ven? Nikdy, nebo navždy! Udav se tím nokem! Mě vyslýchali nacisti, na mě si děvenko s nějakým nokem nepřijdeš! Zajímalo by mě, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Pěkný kozačky. Jindřiško, ještě jsme nelili olovo. Olovo, volovo! Dávám bolševikovi rok, maximálně dva. Rozkaz zněl jasně, zastavit mužes koženou brašnou, nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo. A komu tím prospějete, co? Druhé straně? To jsou legendární hlášky z kultovní tragikomedie z roku 1999 Pelíšky, kterou velkolepě odehrálo i Divadlo Mladých herců z Českého Meziříčí.

Pelíšky v podání Mladých herců z Českého Meziříčí. | Foto: Roman Bednář