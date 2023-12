Oprava horské silnice z Deštného na Šerlich začala letos v květnu a skončila 28. října. Hned po otevření se spustila kritika řidičů, že je příliš úzká a že se na ní dva autobusy či velké vozy budou těžko míjet. Obavy se ukázaly jako opodstatněné, na silnici tak přibyly výhybny, rozšířily se zpevněné plochy a upravila svodidla. Doprava se zklidnila. Jenže emoce opět spustil nápad začít silnici solit. A to pobouřilo místní obyvatele i chalupáře, kteří si nechtějí nechat tuto krásnou část Orlických hor zničit solí.

Cesta z Deštného na Šerlich. | Video: Deník/Jana Kotalová

„Vážně budou solit? Vždyť je to chráněné území! Ty nedávné nehody s tím přeci nesouvisely!“ Záhořím se informace o plánovaném solení silnice šířily jako lavina. V místním obchodě s potravinami je na stolku položený petiční arch, kde mohou lidé připojením podpisu vyjádřit svůj protest. Diskutuje se v místní restauraci, v kavárně i na ulici.

„Do Deštného jezdím několikrát týdně. Mám staré auto s předním náhonem. Měla bych tedy nad plánem solit silnici jásat, ale mně se to vůbec nelíbí. Nic by to neřešilo a ještě si tu budeme ničit přírodu,“ říká nám jedna z místních maminek.

Její slova potvrzuje i Miroslav Vlastník z chaty Luna, autor petice. „Ani jednou se mi nestalo, že bych Šerlich neprojel. V Orlickém Záhoří žiji s celou rodinou. Je tu klid, krásná příroda a přál bych si, aby to tu krásné zůstalo,“ říká a ukazuje na půvabně zasněžené okolní kopce.

Zda se bude vozovka v chráněné krajinné oblasti solit na základě udělení výjimky, o tom má tento týden rozhodnout regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Východní Čechy. Místní doufají, že zvítězí zdravý rozum a že silnice, která se kvůli ochraně přírody nesměla rozšířit ani o centimetr, nebude nakonec zasypávána tunami soli.

