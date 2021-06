Již devětadvacetkrát jsme se mohli setkat na Orlických Ozvěnách, festivalu country, bluegrass a folkové hudby. Je to už celkem dlouhá doba, a tak bychom se rádi ohlédli zpět a přiblížili vám historii a vývoj festivalu.

Country festival. | Foto: Deník/archiv

Proč vlastně kdysi vznikly Orlické Ozvěny? Možná jste byli na některém z velkých festivalů podobné muziky. Jejich atmosféra je jistě velkolepá, výčet vystupujících impozantní a dramaturgie promyšlená. Můžete tady slyšet to nejlepší z tohoto žánru, potkáte spoustu bývalých, současných a třeba i budoucích kamarádů. A tak si najdete (nebo vybojujete, to podle povahy) své místo a posloucháte. Pak se vydáte ke stánku s občerstvením a při zpátečním prodírání se davem vás přepadne náhlý a intenzivní pocit, že by bylo možná lepší v tuhle chvíli sedět s pár kamarády kolem ohně a s doprovodem trochu zašlé kytary zpívat třeba o problémech s čerty v Dakotě, rychlíku v nezvyklých barvách nebo kanadské osadě na české Sázavě.