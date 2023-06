Mladé umělce ze základních a středních škol z různých koutů republiky přivítalo Opočno v sobotu 24. června. Proběhlo totiž slavnostní předávání uměleckých Cen Františka Kupky, které zahájilo letošní již 12. ročník festivalu Opočno Františka Kupky. Termín nebyl zvolen náhodně – v tento den uplynulo 66 let od umělcova úmrtí ve francouzském Puteaux.

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Františka Kupky. | Foto: archiv města Opočno

Letos poprvé byly pro studenty vyhlášeny tři kategorie. Kromě výtvarné také literární a fotografická. Společným tématem všech tří byly struktury.

„Není snadné přenést své myšlenky na plátno, zachytit je objektivem nebo zapsat. Proto jsme byli nadšeni, že do soutěží dorazilo přes 220 prací. Ve všech kategoriích jsme sledovali nejen skvělé nápady, ale i precizní provedení, techniku a pisatelskou vyspělost,“ uvedla předsedkyně odborné poroty Marie Snopková. „Moc si vážíme vašeho zájmu a účasti v soutěžích a věříme, že v tvorbě budete dál pokračovat. Pro někoho z vás to třeba může být začátek úspěšné umělecké kariéry,” dodala.

Také hlavní organizátorka festivalu za město Opočno Radka Mecnerová vyjádřila své nadšení nad množstvím talentovaných mladých lidí, kteří se do soutěže přihlásili. „Byli jsme mile překvapeni množstvím a kvalitou prací. Už teď přemýšlíme, jak udělat příští ročník soutěže ještě zajímavější,“ uvedla.

O tom, že porota to neměla jednoduché, svědčí i to, že jen do výtvarné soutěže dorazilo 154 prací z 22 škol. Vítězné práce studentů si můžete prohlédnout na webových stránkách kupka.opocno.cz a během prázdnin budou vystaveny v opočenské galerii na chodníku na Kupkově náměstí.

Ceny si převzali také dospělí. Současně se studentskými soutěžemi probíhala soutěž amatérských fotografů. Z 99 přihlášených prací odměnila porota ty nejlepší v neděli 25. června během vernisáže výstavy akademického sochaře Petra Nováka z Jaroměře „Cval ve skleníku“. Vítězné snímky soutěže i díla umělce, který je mimo jiné autorem jezdecké sochy T. G. Masaryka v Lánech či sousoší připomínající jezdeckou bitvu prusko-rakouské války v roce 1866 u Střezetic, si mohou zájemci prohlédnout v palmovém skleníku v opočenském zámeckém parku od 1. do 30. července.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Kategorie výtvarná

Žáci 2. stupňů základních škol:

1. místo – Barbora Uhlíková (15 let) – ZUŠ Dobruška – Strukturální matení

2. místo – Josefína Vejsová (12 let) – ZŠ T. G. Masaryka, Borohrádek – Tkanivo

3. místo – Aneta Šrámková (13 let) – ZŠ T. G. Masaryka, Borohrádek – Včelí plástev

Studenti středních škol:

1. místo – Nikol Rejmánková (16 let) – Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové – Oko

2. místo – Adéla Ondřejková (17 let) – Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba – Bublinové lešení

3. místo – Karen Böhmová (16 let) – VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1 – Struktura 1 – tužka

Kategorie fotografická

Žáci 2. stupňů základních škol:

1. místo – Ema Hladíková (11 let) – ZŠ Malecí, Nové město nad Metují – Starý cedník

2. místi – Laura Tichá (12 let) – ZŠ T. G. Masaryka, Borohrádek – Z ptačí perspektivy

3. místo – Mariána Mádlová (14 let) – ZUŠ Karla Halíře, Vrchlabí – Struktura 3

Studenti středních škol

1. místo – Gabriela Kozubíková (18 let) – Střední škola oděvní a služeb, Vizovice – Rytmus

2. místo – Radka Mikulová (19 let) – Střední škola oděvní a služeb, Vizovice – Vlna

3. místo – Beáta Horská (15 let) Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice – Smokey dessert

Dospělí

1. místo – Eva Stanovská, Chrudim – Tanec

2. místo – Dana Ludvíčková, Dobruška – Plot

3. místo – Jaroslav Ezr, Opočno – Struktury 2

Kategorie literární

1. místo – Pavlína Rošlapilová (17 let) – EDUCA Střední odborná škola, Nový Jičín – báseň Struktura knihy

česné uznání – Šárka Hladíková (15 let) – Základní škola Pulická, Dobruška – báseň Pocity v barvách malířské palety