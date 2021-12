Zde přinášíme krátký rozhovor s Ondřejem Vávrou o jeho betlémářské činnosti a vystavovaných betlémech.

V minulých letech jste v muzeu též vystavoval a účastnil se i nočních prohlídek. Letošní výstava je třetí v pořadí. Jaké máte zkušenosti, zážitky, pocity?

Velmi mě překvapil zájem veřejnosti. Betlémy vystavuji již řadu let, ale nikdy jsem nebyl díky muzikantské vytíženosti v adventní době na samotném zahájení a průběhu výstav. Takže jsem se s diváky vlastně nikdy nesetkal, i když mě pak řada z nich oslovila pomocí emailu, atd. Až předloni na nočních prohlídkách! Díky četným rozhovorům s návštěvníky výstav jsem zjistil, kdo má v našem kraji doma jaký betlém, případně u koho se nějaký zajímavý ,,kousek“ nachází. Ačkoliv Novobydžovsko nepatřilo mezi významné betlémářské oblasti, ve velké míře se tu dodnes vyskytují různé betlémové soubory, sestavované z tradičních kralických figurek a doplněné po domácku vyrobenými kulisami. Dále mě také překvapilo, kolik dnešních domácností si nechává vyrobit nový betlém. Je to v této konzumní době a našem, troufám si říci neznabožském kraji opravdu až k nevíře. Je úžasné, že tato tradice, starší než stavění vánočního stromečku přežila a hlavně, že stále žije.

Co nového jste pro návštěvníky tento rok přichystal, na co se můžou těšit?

Letošní expozice bude více zaměřena na betlémy z trojrozměrných figurek. Myslím, že velmi atraktivní bude betlém z textilních krojových figurek, které vytvořila paní Dana Hanušová z jižních Čech, která se zabývá výrobou textilních folklórních figurek. Já k betlému dotvořil kulisy a lidovou architekturu a celkový pohled do betléma jakoby připomínal atmosféru známých Karafiátových Broučků. Velkou zajímavostí v tomto betlému je Adventní průvod, který představuje nejen sv. Mikuláše, čerta, anděla, ale i sv. Barborku, Lucku, Ambrože a Perchtu. Dále budou k vidění betlémy nejen dřevěné, papírové, textilní, ale i keramické, ze včelího vosku, z cínu, atd. Nechte se překvapit, bude na co koukat!

Přibyl k vaši sbírce nějaký nový unikát?

Nejeden. Kamarád z Vysočiny mi daroval velmi starý lidový betlém z lipového dřeva - je barvený, lakovaný lihovým lakem a je to krásná ukázka amatérského řezbářství. Dále pak rozsáhlý soubor překrásných figurek z pálené hlíny od paní Vítkové – představuje zaniklá řemesla a starý jarmark. Také se mi podařilo zakoupit téměř dvoumetrový ručně malovaný oustecký betlém přímo z Ústí nad Orlicí, který namaloval v letech 1959 – 1969 jistý pan Zdeněk Škarka – ten si ovšem nechám na Vánoce doma. Je celý autorský a dle přiloženého seznamu figurek naprosto kompletní.

Jaký betlém je podle vás nejzajímavější jak pro vás tak i pro nás laiky?

Nedokážu vybrat jediný kus, o kterém bych mohl říct, že se mi líbí nejvíce. To je opravdu těžké. Momentálně bych asi vyzdvihl jednak velmi zajímavě sestavený betlémský celek z plasticky tištěných papírových figur tiskárny Vejprty ( kolem r. 1900 ), který je doplněn nádhernou architekturou lidové výroby – pochází z Jaroměřska, již zmíněný kralický betlém po babičce, velmi zajímavý soubor řezaných figur z druhé pol. 19. stol., nebo krásné a velké figury z papírmašé pocházející z Bavorska. Nemůžu nezmínit onen textilní krojový betlém od paní Hanušové – mimořádné dílo. Velmi atraktivní je i velký keramický betlém paní Vítkové. Pro návštěvníky muzea bude asi nejzajímavější velký třímetrový betlém malovaný v lehce ústeckoorlickém stylu, pak jistě Bydžovské jesličky, krojový textilní betlém atd. On si ale každý najde to své, každý něco jiného.

K vašemu bydlišti Novému Bydžovu se váže vystavovaný betlém Bydžovské jesličky. Můžete nám o něm říci něco bližšího?

Dřevěné město představující typickou architekturu Nového Bydžova bylo součástí předchůdce dnešního Šťovíčkova betlému v novobydžovském chrámu sv. Vavřince, který se ztratil v 80. letech dodnes neznámo kam. Město bylo nalezeno náhodou ve velmi zbědovaném stavu v hromadě rozložených obručí ze starých dřevěných věder pod pódiem, na kterém stojí současný betlém, který mj. též stojí za podívanou - jeho koncepce je vskutku mimořádná! Červotoč již dokončoval dílo zkázy, uražené domy, věže, vše se hroutilo a drolilo jak starý, suchý perník, na kterém si červíci rádi pochutnávali. Přesto mi již na první pohled v hlavě svitla vize a myšlenka ,,Bydžovských jesliček“ a tak jsem bývalému děkanovi P. Luboru Schlossárovi dal slib, že město na vlastní náklady opravím, zbavím červotoče a vytvořím z něj exponát, který zasadí betlémské dění do prostředí našeho města Nového Bydžova. Koncepce s malými kralickými figurkami by v našem kostele nevynikla, navíc tento betlém není ,,stavěcí“ a tak jsem rozhodl dílo na stálo umístit do muzea, aby jej mohli spatřit všichni zájemci, nejen ti, kteří chodí do kostela. Myslím, že Bydžovské jesličky jsou zajímavým exponátem, patřícím k našemu městu a dřevěné městečko, původně vyrobené k betlému opět slouží svému účelu.

Přibyly tento rok další figurky a scény?

Samozřejmě. Jak jsem sliboval na loňské expozici, vyřezal jsem ještě staročeskou zabíjačku před řeznictvím mého pradědy Josefa Tichého, které se nacházelo v Chudonicích, dřevorubce, rybáře u rybníku Topičáku a trochu komickou figurku muže v kadibudce konajícího potřebu a čtoucího si Bydžovský zpravodaj.

Tímto Vás milí čtenáři srdečně zveme do muzea hraček Stuchlíkovi v Novém Bydžově. Je určitě na co se koukat.

Otevírací doba prosinec 2021: úterý až pátek od 10 hodin do 16 hodin včetně 28. 12., 29. 12., 30. 12.

Jiný termín prohlídky lze domluvit na tel.: 608 985 477.

Za muzeum hraček Stuchlíkovi Michaela Bousová