Za pochmurného počasí se v sobotu dne 18. května 2024 konal na náměstí pod Vrchmezím 31. olešnický majáles. V Olešnici v Orlických horách se umí bavit. Tamní majáles má dlouhou tradici a znají ji také sousedi z Polska, kteří i letos přijeli za místními gastronomickými specialitami

Na olešnickém Majálesu se i tentokrát lidé bavili, k dobré náladě přispěla hudební vystoupení. | Foto: Zdeněk Bachura st.

Je to největší kulturní akce roku, která se v Olešnici každoročně koná. Základní myšlenka, se po letech nezměnila, vždy jde o setkání rodáků, přátel a kamarádů ze širokého okolí. Program začal ve 13 hodin úvodním slovem starostky obce Moniky Jelenové a po ní vyhrávala olešnická hudební skupina TROP, která letos slaví 40 let na scéně nejen v orlickém kraji. Během odpoledního programu vystoupila houslistka Nika, hudební skupiny Kyšica, Streyci,Čí je to vina.

To byla pařba. Na Majálesu v Olešnici v Orlických horách se tančil i kankán

Hlavním pořadatelem je obecní úřad pod vedením Zdeňka Bachury mladšího. Na náměstí se vystřídalo i přes nepříznivé počasí a chlad na 600 návštěvníků. Celým pořadem provázela s příjemným projevem Mgr. Linda Bachurová. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na úspěšném majálesovém veselí. Domníváme se, že všem návštěvníkům v tomto krásném severovýchodu Čech líbilo a rádi se sem budou vracet.