Vzhledem k tomu, že situace ohledně covidu-19 není ještě úplně příznivá, počítali organizátoři s tím, že půjde jen o průvod po vsi, bez tradičních zastávek u hostících občanů. Nakonec se ale přihlásilo několik rodin a skupina místního Klubu dříve narozených, že by rádi průvod přivítali a občerstvili. Překvapení pak čekalo na desítky maškar a další desítky civilně oblečených místních u Domova důchodců, kde sice běžně průvod zastavoval, ale tentokrát pohoštění domluvené nebylo. Když sem průvod zatočil, aby na zahradě Domova potěšil jeho obyvatele, zjistil, že už na něj zaměstnanci čekají s čerstvě usmaženými koblížky, mísami ovoce a horkými nápoji. Senioři, kteří žijí v Domově důchodců specializujícím se na péči o lidi s Alzheimerovou chorobou, měli viditelně velkou radost z návštěvy, byť proběhla jen přes okna. Zaměstnanci Domova potvrdili, že jde o první toužebně očekávané povyražení po dlouhé době restrikcí.

Na své cestě obcí zastavoval průvod plný nejrůznějších kostýmů řidiče aut, které prosil o příspěvek, přičemž vybranou částku pak hodlají předat několika charitativním organizacím. Tuhle činnosti si vzala na starost nejpočetnější hromadná maska – 12 kamarádů představujících jednotlivé postavy z animované pohádky Shrek. Vedle nich pak pochodovalo mnoho zvířat, indiánů, různých profesí, ale také piráti, mafiáni, kostlivci, sněhuláci, čerti nebo Harry Potter. Z tradičních masek se letos v průvodu objevil jen medvěd s medvědářem. Bylo znát, že se do pořádání nezapojila škola, protože masopust vyšel na jarní prázdniny v okrese Rychnov nad Kněžnou. Je to totiž právě škola, která obvykle oblékne své žáky do tradičních maškar, jako je laufer, nevěsta a ženich, kůň, bába s nůší nebo kominík, a zároveň mívají nacvičené básničky a písničky, kterými potěší každého hostitele.

O hudební doprovod se starala kapela Kdo má čas pana Pavla Plašila, ředitele týnišťské ZUŠ a člena Filharmonie Hradec Králové a Koplahobandu. On i jeho tři hudební partneři se oblékli dobově a díky vhodně zvolenému repertoáru se člověk cítil, jako by se ocitl v minulém století. Krásné písně a teploty jen málo nad nulou přiměly k tanci většinu účastníků. Kapela vyhrávala téměř bez přestávky během celého tříhodinového pochodu, dokud průvod nedorazil do Hospůdky na hřišti, kde masopust vyvrcholil zabijačkovými hody a kde na stromě, světe, div se, rostly jitrnice.

Eva Králová