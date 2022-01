Pozvánka pro všechny milovníky betlémů na výstavu do zámecké galerie v Kvasinách, kam zapůjčilo čtyři betlémy ze svých sbírek i Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Děkujeme za fotografie.

Výstava betlémů v Zámecké galerii v Kvasinách. | Foto: MGOH

Již 11. oblíbenou expozici betlémů lze navštívit v Zámecké galerii Kvasiny až do 6. února. Otevřeno je od pondělí do pátku od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin. O víkendech a svátcích můžete na výstavu zavítat pouze odpoledne od 14 do 16 hodin. Ozdobou přehlídky jsou skvostné biblické výjevy od Ilony Klawitterové.