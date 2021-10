To hlavní ale přišlo až s prvním zátahem rybářských sítí. Za mohutného stříkání bahna se ze sítě pomocí keserů začali vynořovat první kapři, amuři, nebo štiky. Pro děti byly připraveny edukační kádě, kde si mohli jednotlivé ulovené druhy ryb prohlédnout a při troše umu i nějakou z ryb opatrně vytáhnout. Nadšení návštěvníci si kromě zážitků mohli odnést i vylovené ryby.

Členové místní rybářské organizace letošní výlov pojali jako tradiční staročeský s tím, že by chtěli rybářské řemeslo co nejvíce představit široké veřejnosti. Od rána se tak s rozbřeskem u vypuštěného rybníka ozýval hluk přijíždějících zvědavců a hlahol nedočkavých dětí. Pro návštěvníky byly připraveny speciality z rybí kuchyně a k tomu i několik kulinářských překvapení například v podobě polévky z kotrče.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.