Usměvavé odpoledne v Domovince zněl název pořadu, který připravil Svaz tělesně postižených, místní organizace Opočno pro seniory. A opravdu usměvavé bylo. Postarala se o to Taťána Gregor Brzobohatá, která se se všemi babičkami a dědečky nejprve pozdravila, představila jim a věnovala svou novou knihu a diář. Nechyběla ani autogramiáda. O hudební doprovod se postaral Vojta Štěpánek. Součástí programu byla i výstava fotografií Karla Steinera - průřez tvorbou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.