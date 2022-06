Hned za babičkou začala náročnější část cesty pro kočárky, kolem víly Amálky a čarodějnice, ale pak už byla cesta skoro bez překážek. U princezny ze mlejna přenášely děti velké bílé pytle a u Sněhurky poznávaly rekvizity z různých pohádek. Indiánky je nechaly vystřelit z luku a u červené Karkulky a její babičky čekaly vynikající koláčky. Sotva se do lesa vydali poslední opozdilci a v cíli jsme se začali připravovat na ty, co dorazí do cíle, přihnal nad nás vítr mrak jako hrom a začalo pršet. Nejdřív to vypadalo, že jen na chvilku, ale nakonec z toho byl pořádný, skoro hodinový déšť. Pár dětí se vrátilo asi z poloviny trasy, ale většina to v pohodě dala, i přes nepřízeň počasí. A stejně tak i postavičky, protože podle hesla „v kostýmu ti nikdy není zima“ pokračovaly ve scénkách a úkolech čert s Káčou i Křemílek s Vochomůrkou, jen babička od Budulínka musela v tom dešti schovat housličky a písničku jen zazpívat, a taky se jim trochu rozmočily lišky.

U princezny koloběžky se dalo jezdit i v dešti, Pipi dlouhá punčocha uzvedla koně i hrocha, a navíc rozdávala zázračné pililulky, aby si nikdo nezapomněl hrát. Ferda a Beruška jsou na déšť zvyklí a ukázalo se, že Patovi a Matovi je nějaký déšť úplně šumafuk. Čmeldovi tedy trochu křídla zmokla, ale pirát a loupežníci byli vyloženě ve svém živlu, o vodnících ani nemluvě. Jen ježibaba uletěla z perníkové chaloupky čert ví kam, ale naštěstí nám v cíli nechala spoustu perníkových sluníček, na které už pak zase i sluníčko svítilo, takže z lesa všichni odcházeli s úsměvem a spokojeni.

Kromě perníkového pozdravu čekalo na všechny ještě překvapení v podobě dřevěných hraček a náhrdelníků od firmy Vencl, které tímto moc děkujeme a další sponzorské drobnosti. Pak zazvonil zvonec a letošnímu pohádkovém lesu byl konec. Tedy vlastně ještě nebyl, ještě jsme museli všechno v DDM rozvěsit, usušit, vyprat, roztřídit a uklidit. Děkujeme všem, co se na letošním lese podíleli a věnovali svůj čas dětem.

Eva Jenčíková